Самбисты из Бурятии отличились на Чемпионате России

Недавно в Брянске завершился 74-й чемпионат России по боевому самбо среди мужчин. В соревнованиях приняли участие более 700 самбистов из семидесяти регионов страны в 22 весовых категориях.

Наш спортсмен Константин Подойницын завоевал серебряную медаль в категории до 71 кг. Кроме того, заключительный день чемпионата принес сборной республики ещё одну медаль.

Алдар Намсараев взял «бронзу» в категории до 58 кг. Минспорта Бурятии поздравляет спортсменов, а также их тренера Жаргала Жигжитова.









Фото: Минспорта Бурятии