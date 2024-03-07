Спорт 07.03.2024 в 11:43
Самбисты из Бурятии отличились на Чемпионате России
Спортсмены взяли несколько медалей
Текст: Евгения Гармаева
Недавно в Брянске завершился 74-й чемпионат России по боевому самбо среди мужчин. В соревнованиях приняли участие более 700 самбистов из семидесяти регионов страны в 22 весовых категориях.
Наш спортсмен Константин Подойницын завоевал серебряную медаль в категории до 71 кг. Кроме того, заключительный день чемпионата принес сборной республики ещё одну медаль.
Алдар Намсараев взял «бронзу» в категории до 58 кг. Минспорта Бурятии поздравляет спортсменов, а также их тренера Жаргала Жигжитова.
Фото: Минспорта Бурятии
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