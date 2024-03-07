В улан-удэнской школе открыли новый современный бассейн

В столице Бурятии в общеобразовательной школе №7 после ремонта открыли большой современный бассейн. Спортивный объект не работал четыре года, а теперь здесь могут заниматься плаванием свыше 1500 учеников с 1 по 11 класс.

Для нас это очень радостное событие, ведь теперь наши ученики могут заниматься плаванием прямо в школе. Одновременно плавать в бассейне может целый класс детей,



- сказала Светлана Очирова, директор школы №7.



Как сообщили в администрации города, бассейн полностью отремонтировали: углубили чашу, привели в порядок раздевалки и душевые. На восстановление бассейна выделили свыше 12 млн рублей из бюджета республики. Для того, чтобы дети могли размяться перед водными процедурами, выделили еще более 600 тысяч рублей на покупку спортивного инвентаря.

- Бассейн для школы - это в первую очередь здоровье, ведь здесь дети его укрепляют. Правительство республики, Администрация города уделяют особое внимание отдаленным микрорайонам, здесь строятся новые объекты, которые очень нужны. В планах у нас дальнейшее обновление школы №7, – рассказала Татьяна Митрофанова, председатель Комитета по образованию.

Отметим, что сейчас в Улан-Удэ работают бассейны при школах №32, 49, 14, 8.





Фото: администрация Улан-Удэ