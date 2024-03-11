Спорт 11.03.2024 в 10:03

Борцы из Бурятии завоевали 13 медалей на Кубке России

Соревнования прошли в Оренбурге
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Текст: Евгения Гармаева
Борцы из Бурятии завоевали 13 медалей на Кубке России

9 марта в Оренбурге завершился Открытый Кубок России по спортивной борьбе среди мастеров ковра памяти мастера спорта СССР Юрия Чернова. Об этом сообщили в минспорта Бурятии. На состязаниях отличились наши спортсмены – они привезли 7 золотых медалей, одну серебряную и 5 бронзовых.

По итогам Кубка Бурятия заняла первое общекомандное место в неофициальном зачёте.

Список спортсменов:

Олег Бахоруев – золотая медаль
Чингис Ухинов – золотая медаль
Цыден Галсанов – золотая медаль
Батор Цыренов – золотая медаль
Баяр Очиров – золотая медаль
Даши-Доржо Биликтуев – золотая медаль
Александр Гармаев – золотая медаль
Альберт Шарапов – серебряная медаль
Тарас Евреев – бронзовая медаль
Вадим Будажапов– бронзовая медаль
Евгений Цыбиков– бронзовая медаль
Андрей Хоборков– бронзовая медаль
Дашинима Пурбуев– бронзовая медаль


Фото: минспорта РБ

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