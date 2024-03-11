Борцы из Бурятии завоевали 13 медалей на Кубке России

9 марта в Оренбурге завершился Открытый Кубок России по спортивной борьбе среди мастеров ковра памяти мастера спорта СССР Юрия Чернова. Об этом сообщили в минспорта Бурятии. На состязаниях отличились наши спортсмены – они привезли 7 золотых медалей, одну серебряную и 5 бронзовых.

По итогам Кубка Бурятия заняла первое общекомандное место в неофициальном зачёте.

Список спортсменов:



Олег Бахоруев – золотая медаль

Чингис Ухинов – золотая медаль

Цыден Галсанов – золотая медаль

Батор Цыренов – золотая медаль

Баяр Очиров – золотая медаль

Даши-Доржо Биликтуев – золотая медаль

Александр Гармаев – золотая медаль

Альберт Шарапов – серебряная медаль

Тарас Евреев – бронзовая медаль

Вадим Будажапов– бронзовая медаль

Евгений Цыбиков– бронзовая медаль

Андрей Хоборков– бронзовая медаль

Дашинима Пурбуев– бронзовая медаль





Фото: минспорта РБ