Борцы из Бурятии завоевали 13 медалей на Кубке России
9 марта в Оренбурге завершился Открытый Кубок России по спортивной борьбе среди мастеров ковра памяти мастера спорта СССР Юрия Чернова. Об этом сообщили в минспорта Бурятии. На состязаниях отличились наши спортсмены – они привезли 7 золотых медалей, одну серебряную и 5 бронзовых.
По итогам Кубка Бурятия заняла первое общекомандное место в неофициальном зачёте.
Список спортсменов:
Олег Бахоруев – золотая медаль
Чингис Ухинов – золотая медаль
Цыден Галсанов – золотая медаль
Батор Цыренов – золотая медаль
Баяр Очиров – золотая медаль
Даши-Доржо Биликтуев – золотая медаль
Александр Гармаев – золотая медаль
Альберт Шарапов – серебряная медаль
Тарас Евреев – бронзовая медаль
Вадим Будажапов– бронзовая медаль
Евгений Цыбиков– бронзовая медаль
Андрей Хоборков– бронзовая медаль
Дашинима Пурбуев– бронзовая медаль
Фото: минспорта РБ