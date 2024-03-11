Ушуисты из Бурятии отличились на международном турнире в Москве

В столице России прошел IX Международный турнир «Московские звезды ушу 2024» с 28 февраля по 05 марта. В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 12 стран: Афганистана, Азербайджана, Республики Беларусь, Китая, в том числе Гонконга (Китай), Египта, Индии, Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России.



Как сообщают в Минспорта Бурятии, нашим ушуистам удалось достойно отстоять честь республики и завоевать в упорной борьбе много медалей. Так, золотые медали взяли бурятские мастера спорта Анна Леонова и Амгалан Жигжитов.



Среди юниоров «золото» забрали кандидаты в мастера спорта Захар Жданов, Елизавета Ткачева и Аюша Базаров. Порадовали и юные спортсмены – Анна Баташова взяла «серебро», а София Бадмацыренова «бронзу».

Республика поздравляет ушуистов и их тренеров – Игоря Марковца, Анастасию Ворошнину и Светлану Фомицкую.