Спорт 13.03.2024 в 15:59
На соревнования памяти первого олимпийца из Бурятии приедут спортсмены из 12 регионов
Кубок России по пулевой стрельбе состоится в Улан-Удэ
Текст: Иван Иванов
Соревнования памяти первого олимпийца Бурятии, Почётного гражданина Улан-Удэ Петра Николаева, участника Великой Отечественной войны (медаль «За отвагу» и другие награды) проходят в Бурятии с 1996 года. В 2024 году – в год столетия спортсмена в Улан-Удэ пройдут Кубок России и Всероссийские соревнований по пулевой стрельбе.
С армейской винтовкой на Олимпиаду
Пётр Павлович Николаев родился 8 февраля 1924 года в селе Ныгда Аларского района Иркутской области. В октябре 1942 года был призван на фронт. Служил в должности командира пулемётного отделения, а в период прорыва линии фронта немецко-фашистских войск на австрийско-чехословацкой границе командовал резервным батальоном. Победу встретил в мае 1945 года, в 32 км от Праги.
После демобилизации поступил в Иркутский сельскохозяйственный институт, после окончания трудился преподавателем сельскохозяйственного техникума им. М. Ербанова.
В 1951 году Пётр Павлович стал абсолютным чемпионом РСФСР по пулевой стрельбе и мастером спорта СССР. В том же году одновременно с дипломом получил сообщение, что его включили в сборную команду РСФСР для подготовки к первенству СССР. В предолимпийских соревнованиях во Львове занял четвёртое место, а на сборах в Выборге установил новый рекорд СССР, благодаря чему в сборной страны стал номером «один». Так Пётр Николаев был включен в состав сборной команды СССР на XV Олимпийские игры 1952 года, которые прошли в Хельсинки.
– Пулевикам предстояло стрелять в новом для них упражнении «Бегущий олень». Наш герой-олимпиец любил часто вспоминать про это упражнение. Оно было для него новым и каверзным. Почему-то стрелков из СССР не пригласили на итоговую пристрелку. «Закордонный олень» оказался совсем не таким, каким был советский. Он появлялся неожиданно над горизонтом, не было точки прицела, и двигался медленнее, иногда появлялся хвостом вперед. Трудно представить, как же можно было приноровиться к такому «бегущему оленю». В итоге получилось с одной тренировкой. С простой армейской винтовкой Пётр Павлович вышел на основной рубеж. По сумме очков одиночными и двойными выстрелами он оказался седьмым и вошел в десятку сильнейших пулевиков мира, при этом установил два всесоюзных рекорда. Через три года стал призером международных стрелковых соревнований в Пекине, – вспоминает ученица Николаева, известная спортсменка, мастер спорта СССР, МНР Майя Мадасон.
После ухода на пенсию Почётный мастер спорта СССР Пётр Николаева работал тренером-преподавателем ДЮСШ-2. Скончался первый олимпиец Бурятии 29 мая 2000 года в Улан-Удэ
Кубок столетия
Сборную Бурятии представят 32 спортсмена. Старт во Всероссийских соревнованиях – это один из трёх отборочных этапов на Первенство России. Всего будут участвовать более 100 спортсменов от 14 лет и старше из 13 регионов России:
1. Амурская область
2. Республика Бурятия
3. Иркутская область
4. Кемеровская область
5. Красноярский край
6. Московская область
7. Новосибирская область
8. Республика Саха (Якутия)
9. Сахалинская область
10. Томская область
11. Тюменская область
12. Хабаровский край
13. Ямало-Ненецкий автономный округ
Фото: «Номер один»
С армейской винтовкой на Олимпиаду
Пётр Павлович Николаев родился 8 февраля 1924 года в селе Ныгда Аларского района Иркутской области. В октябре 1942 года был призван на фронт. Служил в должности командира пулемётного отделения, а в период прорыва линии фронта немецко-фашистских войск на австрийско-чехословацкой границе командовал резервным батальоном. Победу встретил в мае 1945 года, в 32 км от Праги.
После демобилизации поступил в Иркутский сельскохозяйственный институт, после окончания трудился преподавателем сельскохозяйственного техникума им. М. Ербанова.
В 1951 году Пётр Павлович стал абсолютным чемпионом РСФСР по пулевой стрельбе и мастером спорта СССР. В том же году одновременно с дипломом получил сообщение, что его включили в сборную команду РСФСР для подготовки к первенству СССР. В предолимпийских соревнованиях во Львове занял четвёртое место, а на сборах в Выборге установил новый рекорд СССР, благодаря чему в сборной страны стал номером «один». Так Пётр Николаев был включен в состав сборной команды СССР на XV Олимпийские игры 1952 года, которые прошли в Хельсинки.
– Пулевикам предстояло стрелять в новом для них упражнении «Бегущий олень». Наш герой-олимпиец любил часто вспоминать про это упражнение. Оно было для него новым и каверзным. Почему-то стрелков из СССР не пригласили на итоговую пристрелку. «Закордонный олень» оказался совсем не таким, каким был советский. Он появлялся неожиданно над горизонтом, не было точки прицела, и двигался медленнее, иногда появлялся хвостом вперед. Трудно представить, как же можно было приноровиться к такому «бегущему оленю». В итоге получилось с одной тренировкой. С простой армейской винтовкой Пётр Павлович вышел на основной рубеж. По сумме очков одиночными и двойными выстрелами он оказался седьмым и вошел в десятку сильнейших пулевиков мира, при этом установил два всесоюзных рекорда. Через три года стал призером международных стрелковых соревнований в Пекине, – вспоминает ученица Николаева, известная спортсменка, мастер спорта СССР, МНР Майя Мадасон.
После ухода на пенсию Почётный мастер спорта СССР Пётр Николаева работал тренером-преподавателем ДЮСШ-2. Скончался первый олимпиец Бурятии 29 мая 2000 года в Улан-Удэ
Кубок столетия
Сборную Бурятии представят 32 спортсмена. Старт во Всероссийских соревнованиях – это один из трёх отборочных этапов на Первенство России. Всего будут участвовать более 100 спортсменов от 14 лет и старше из 13 регионов России:
1. Амурская область
2. Республика Бурятия
3. Иркутская область
4. Кемеровская область
5. Красноярский край
6. Московская область
7. Новосибирская область
8. Республика Саха (Якутия)
9. Сахалинская область
10. Томская область
11. Тюменская область
12. Хабаровский край
13. Ямало-Ненецкий автономный округ
Соревнования пройдут в Центре стрелковой подготовки на Центральном стадионе Улан-Удэ с 15 по 23 марта. Открытие – 15 марта в 15:00.
Возрастное ограничение: 6+.
Фото: «Номер один»
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