На соревнования памяти первого олимпийца из Бурятии приедут спортсмены из 12 регионов

Соревнования пройдут в Центре стрелковой подготовки на Центральном стадионе Улан-Удэ с 15 по 23 марта. Открытие – 15 марта в 15:00.





Возрастное ограничение: 6+.

Соревнования памяти первого олимпийца Бурятии, Почётного гражданина Улан-Удэ Петра Николаева, участника Великой Отечественной войны (медаль «За отвагу» и другие награды) проходят в Бурятии с 1996 года. В 2024 году – в год столетия спортсмена в Улан-Удэ пройдут Кубок России и Всероссийские соревнований по пулевой стрельбе.Пётр Павлович Николаев родился 8 февраля 1924 года в селе Ныгда Аларского района Иркутской области. В октябре 1942 года был призван на фронт. Служил в должности командира пулемётного отделения, а в период прорыва линии фронта немецко-фашистских войск на австрийско-чехословацкой границе командовал резервным батальоном. Победу встретил в мае 1945 года, в 32 км от Праги.После демобилизации поступил в Иркутский сельскохозяйственный институт, после окончания трудился преподавателем сельскохозяйственного техникума им. М. Ербанова.В 1951 году Пётр Павлович стал абсолютным чемпионом РСФСР по пулевой стрельбе и мастером спорта СССР. В том же году одновременно с дипломом получил сообщение, что его включили в сборную команду РСФСР для подготовки к первенству СССР. В предолимпийских соревнованиях во Львове занял четвёртое место, а на сборах в Выборге установил новый рекорд СССР, благодаря чему в сборной страны стал номером «один». Так Пётр Николаев был включен в состав сборной команды СССР на XV Олимпийские игры 1952 года, которые прошли в Хельсинки.– Пулевикам предстояло стрелять в новом для них упражнении «Бегущий олень». Наш герой-олимпиец любил часто вспоминать про это упражнение. Оно было для него новым и каверзным. Почему-то стрелков из СССР не пригласили на итоговую пристрелку. «Закордонный олень» оказался совсем не таким, каким был советский. Он появлялся неожиданно над горизонтом, не было точки прицела, и двигался медленнее, иногда появлялся хвостом вперед. Трудно представить, как же можно было приноровиться к такому «бегущему оленю». В итоге получилось с одной тренировкой. С простой армейской винтовкой Пётр Павлович вышел на основной рубеж. По сумме очков одиночными и двойными выстрелами он оказался седьмым и вошел в десятку сильнейших пулевиков мира, при этом установил два всесоюзных рекорда. Через три года стал призером международных стрелковых соревнований в Пекине, – вспоминает ученица Николаева, известная спортсменка, мастер спорта СССР, МНР Майя Мадасон.После ухода на пенсию Почётный мастер спорта СССР Пётр Николаева работал тренером-преподавателем ДЮСШ-2. Скончался первый олимпиец Бурятии 29 мая 2000 года в Улан-УдэСборную Бурятии представят 32 спортсмена. Старт во Всероссийских соревнованиях – это один из трёх отборочных этапов на Первенство России. Всего будут участвовать более 100 спортсменов от 14 лет и старше из 13 регионов России:1. Амурская область2. Республика Бурятия3. Иркутская область4. Кемеровская область5. Красноярский край6. Московская область7. Новосибирская область8. Республика Саха (Якутия)9. Сахалинская область10. Томская область11. Тюменская область12. Хабаровский край13. Ямало-Ненецкий автономный округФото: «Номер один»