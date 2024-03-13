В Улан-Удэ прошел турнир по мини-футболу памяти тренера клуба «Спарта»
В Улан-Удэ прошел межрегиональный турнир по мини-футболу памяти тренера клуба «Спарта», кавалера Ордена мужества Максима Петрова. Он погиб на СВО. В турнире приняли участие 10 команд из Улан-Удэ, Читы, Иркутска, Гусиноозерска, Бичуры.
Максим Петров вырос в п. Мясокомбинат в Улан-Удэ. Играл за команды «БМПК», «Селенга», «ВСГУТУ». Его не стало в апреле 2023 года. Ему было 38 лет.
«Я горжусь тем, что на моем одномандатном избирательном округе есть такой футбольный клуб «Спарта». Энтузиаст своего дела Андрей Петров организовал турнир памяти своего брата. Сегодня в «Спарте» футболом занимаются более 400 мальчишек. Как депутат, буду помогать клубу. Есть договоренность с воинской частью в п. Звездный, что на базе средней школы №5 будет предоставлена площадка для тренировок и будет проводиться набор детей»,
- высказался председатель комитета Народного Хурала Бурятии по госустройству Петр Мордовской.
Фото: Номер один