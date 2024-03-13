Спорт 13.03.2024 в 16:09

В Улан-Удэ прошел турнир по мини-футболу памяти тренера клуба «Спарта»

38-летний Максим Петров погиб в Украине
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ прошел турнир по мини-футболу памяти тренера клуба «Спарта»

В Улан-Удэ прошел межрегиональный турнир по мини-футболу памяти тренера клуба «Спарта», кавалера Ордена мужества Максима Петрова. Он погиб на СВО. В турнире приняли участие 10 команд из Улан-Удэ, Читы, Иркутска, Гусиноозерска, Бичуры.

«Я горжусь тем, что на моем одномандатном избирательном округе есть такой футбольный клуб «Спарта». Энтузиаст своего дела Андрей Петров организовал турнир памяти своего брата. Сегодня в «Спарте» футболом занимаются более 400 мальчишек. Как депутат, буду помогать клубу. Есть договоренность с воинской частью в п. Звездный, что на базе средней школы №5 будет предоставлена площадка для тренировок и будет проводиться набор детей»,

- высказался председатель комитета Народного Хурала Бурятии по госустройству Петр Мордовской.

Максим Петров вырос в п. Мясокомбинат в Улан-Удэ. Играл за команды «БМПК», «Селенга», «ВСГУТУ». Его не стало в апреле 2023 года. Ему было 38 лет.



Фото: Номер один

Теги
футбол хурал

Все новости

Предприниматели Бурятии вдохновились новыми бизнес-идеями
13.03.2024 в 17:54
В районе Бурятии у семейной пары родился девятый ребенок
13.03.2024 в 17:50
Житель Бурятии убил человека, выехав на встречку
13.03.2024 в 17:12
В Улан-Удэ перекроют одну из дорог из-за ремонтных работ
13.03.2024 в 17:00
В Улан-Удэ пьяница оставил без света подъезд многоквартирного дома
13.03.2024 в 16:47
Радислав Гандапас: «Я буду переезжать в Бурятию как налоговый резидент»
13.03.2024 в 16:38
Цирк Бурятии покажет шоу «Легенды Байкала»
13.03.2024 в 16:26
В Улан-Удэ прошел турнир по мини-футболу памяти тренера клуба «Спарта»
13.03.2024 в 16:09
В столицу Монголии не допустят попадания туш погибших на пастбищах животных
13.03.2024 в 16:08
На соревнования памяти первого олимпийца из Бурятии приедут спортсмены из 12 регионов
13.03.2024 в 15:59
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

Читайте также
На соревнования памяти первого олимпийца из Бурятии приедут спортсмены из 12 регионов
Кубок России по пулевой стрельбе состоится в Улан-Удэ
13.03.2024 в 15:59
Судебные приставы Бурятии заняли четыре призовых места на чемпионате ДФО
В чемпионате по комплексному единоборству приняли участие семь регионов Дальнего Востока
12.03.2024 в 15:55
Ушуисты из Бурятии отличились на международном турнире в Москве
В соревнованиях участвовали свыше 1000 спортсменов
11.03.2024 в 16:07
Борцы из Бурятии завоевали 13 медалей на Кубке России
Соревнования прошли в Оренбурге
11.03.2024 в 10:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru