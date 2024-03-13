В Улан-Удэ прошел турнир по мини-футболу памяти тренера клуба «Спарта»

В Улан-Удэ прошел межрегиональный турнир по мини-футболу памяти тренера клуба «Спарта», кавалера Ордена мужества Максима Петрова. Он погиб на СВО. В турнире приняли участие 10 команд из Улан-Удэ, Читы, Иркутска, Гусиноозерска, Бичуры.

«Я горжусь тем, что на моем одномандатном избирательном округе есть такой футбольный клуб «Спарта». Энтузиаст своего дела Андрей Петров организовал турнир памяти своего брата. Сегодня в «Спарте» футболом занимаются более 400 мальчишек. Как депутат, буду помогать клубу. Есть договоренность с воинской частью в п. Звездный, что на базе средней школы №5 будет предоставлена площадка для тренировок и будет проводиться набор детей»,



- высказался председатель комитета Народного Хурала Бурятии по госустройству Петр Мордовской.



Максим Петров вырос в п. Мясокомбинат в Улан-Удэ. Играл за команды «БМПК», «Селенга», «ВСГУТУ». Его не стало в апреле 2023 года. Ему было 38 лет.





Фото: Номер один