Житель Улан-Удэ Баир Цыренов пробежал марафон в Токио

Улан-удэнец Баир Цыренов принял участие в Токийском марафоне – одном из шести главных марафонов планеты. Подготовка к марафону заняла четыре месяца.- В марафоне участвовало 30 тысяч бегунов со всего мира, из них 58 россиян. Баир Цыренов показал неплохой результат, улучшив свой личный рекорд на две минуты, - сообщили в минспорта Бурятии.Он финишировал за 3:20:43. Средний темп составил 4:33 на километр. Баир стал 4006-м из 26673 мужчин и 17-м из 58 россиян.Баир отметил, что старт организован на высшем уровне с японской аккуратностью и соответствует званию одного из главных в мире.Сейчас спортсмен продолжает тренировки и готовится к следующему марафону в Чикаго, который состоится 13 октября.Фото: «Номер один»