Спорт 14.03.2024 в 15:34

Житель Улан-Удэ Баир Цыренов пробежал марафон в Токио

Это один из шести крупнейших беговых марафонов планеты
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Текст: Служба информации "Номер один"
Житель Улан-Удэ Баир Цыренов пробежал марафон в Токио
Улан-удэнец Баир Цыренов принял участие в Токийском марафоне – одном из шести главных марафонов планеты. Подготовка к марафону заняла четыре месяца.

- В марафоне участвовало 30 тысяч бегунов со всего мира, из них 58 россиян. Баир Цыренов показал неплохой результат, улучшив свой личный рекорд на две минуты, - сообщили в минспорта Бурятии.

Он финишировал за 3:20:43. Средний темп составил 4:33 на километр. Баир стал 4006-м из 26673 мужчин и 17-м из 58 россиян.

Баир отметил, что старт организован на высшем уровне с японской аккуратностью и соответствует званию одного из главных в мире.

Сейчас спортсмен продолжает тренировки и готовится к следующему марафону в Чикаго, который состоится 13 октября.

Фото: «Номер один»
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