Два юных горнолыжника из Бурятии стали призерами соревнований в Алтае

VIII Всероссийские Старты Мечты по горным лыжам для детей с ОВЗ прошли 14 марта в Республике Алтай. В соревнованиях принимали участие 107 юных горнолыжников из 21 региона России, в том числе и дети из Бурятии.

- Команда Республики Бурятии взяла два «серебра»! Александр Стулев занял второе место в категории «Сноу слайдер» 7-11 лет, а Максар Тубчинов – второе место в категории «старшая группа 2 дивизион», - сообщил минспорта Бурятии.

За участие также были награждены: Злата Оленникова - категория «младшая группа 1 дивизион», Всеволод Коробченко - категория «младшая группа 2 дивизион», Тимурбек Хакимов - категория «старшая группа 1 дивизион».





Фото: Минспорт РБ