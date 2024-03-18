Спорт 18.03.2024 в 15:34

Два юных горнолыжника из Бурятии стали призерами соревнований в Алтае

В соревнованиях участвовали дети из 21 региона России
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Текст: Служба информации "Номер один"
Два юных горнолыжника из Бурятии стали призерами соревнований в Алтае

VIII Всероссийские Старты Мечты по горным лыжам для детей с ОВЗ прошли 14 марта в Республике Алтай. В соревнованиях принимали участие 107 юных горнолыжников из 21 региона России, в том числе и дети из Бурятии.

- Команда Республики Бурятии взяла два «серебра»! Александр Стулев занял второе место в категории «Сноу слайдер» 7-11 лет, а Максар Тубчинов – второе место в категории «старшая группа 2 дивизион», - сообщил минспорта Бурятии.

За участие также были награждены: Злата Оленникова - категория «младшая группа 1 дивизион», Всеволод Коробченко - категория «младшая группа 2 дивизион», Тимурбек Хакимов - категория «старшая группа 1 дивизион».


Фото: Минспорт РБ

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ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

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