В Улан-Удэ соберутся лучшие кикбоксеры Дальнего Востока

С 28 марта по 1 апреля в региональном центре единоборств «Патриот» г. Улан-Удэ, состоится чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу (возрастное ограничение 6+).

- Сборную Бурятии представят 50 спортсменов, которые будут бороться за возможность представлять нашу республику на чемпионате и первенстве России. Приходите поддержать наших спортсменов в этом захватывающем соревновании, - призвал минспорт Бурятии всех жителей Улан-Удэ.

Главные соревнования пройдут в региональном центре единоборств «Патриот» с 29 по 31 марта с 11.00 до 19.00.

На ринге встретятся 250 спортсменов из 8 регионов Дальнего Востока: Амурской области, Еврейской автономной области, Камчатского края, Приморского края, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровского края и Республики Бурятия.

Вход свободный

Возрастное ограничение 6+





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