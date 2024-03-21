Спорт 21.03.2024 в 13:15

В Улан-Удэ пройдет чемпионат и первенство ДФО по кикбоксингу

На ринге встретятся 300 спортсменов из 8 регионов
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ пройдет чемпионат и первенство ДФО по кикбоксингу

С 28 марта по 1 апреля в республиканском центре единоборств «Патриот» состоится чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. Соревнования пройдут в дисциплинах фулл-контакт и К1.

На ринге встретятся 300 спортсменов из 8 регионов Дальнего Востока: Амурской области, Еврейской автономной области, Камчатского края, Приморского края, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровского края и Республики Бурятия.

Как сообщают в региональном минспорта, сборную нашей республики представят 100 спортсменов, которые будут бороться за возможность представлять Бурятию на чемпионате и первенстве России. Всех любителей кикбоксинга приглашают посетить «Патриот» с 29 по 31 марта с 11:00 по 19:00. Открытие турнира пройдет 29 марта в 14:00. Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+


Фото: Номер один

Теги
кикбоксинг чемпионат

Все новости

В Улан-Удэ пройдет чемпионат и первенство ДФО по кикбоксингу
21.03.2024 в 13:15
«Прошу меня понять и помиловать»
21.03.2024 в 12:55
Делегация из Бурятии встретилась с руководством крупного китайского порта
21.03.2024 в 12:38
Бурятию ждут холодные и снежные выходные
21.03.2024 в 12:25
Житель Улан-Удэ сгорел в частном доме
21.03.2024 в 12:19
Фекальные массы заливают дома улан-удэнцев
21.03.2024 в 12:12
Для дачников Улан-Удэ запустят дополнительную электричку
21.03.2024 в 12:11
26-летний боец из Бурятии погиб на СВО
21.03.2024 в 11:56
В Улан-Удэ устранили аварию на коллекторе
21.03.2024 в 11:30
В Улан-Удэ прозвучат стихи Пушкина на 10 языках народов мира
21.03.2024 в 11:22
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
В Улан-Удэ соберутся лучшие кикбоксеры Дальнего Востока
Они примут участие в чемпионате и первенстве ДФО по кикбоксингу
20.03.2024 в 18:03
В Улан-Удэ студентки посоревновались в мини-футболе
БГУ против ВСГУТУ: победители отправятся на всероссийский финал
20.03.2024 в 10:12
Два юных горнолыжника из Бурятии стали призерами соревнований в Алтае
В соревнованиях участвовали дети из 21 региона России
18.03.2024 в 15:34
В Бурятии объявили дату проведения летних сельских спортивных игр
Министр спорта республики провел рабочую встречу в Кижингинском районе
15.03.2024 в 17:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru