В Улан-Удэ пройдет чемпионат и первенство ДФО по кикбоксингу

С 28 марта по 1 апреля в республиканском центре единоборств «Патриот» состоится чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. Соревнования пройдут в дисциплинах фулл-контакт и К1.

На ринге встретятся 300 спортсменов из 8 регионов Дальнего Востока: Амурской области, Еврейской автономной области, Камчатского края, Приморского края, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровского края и Республики Бурятия.



Как сообщают в региональном минспорта, сборную нашей республики представят 100 спортсменов, которые будут бороться за возможность представлять Бурятию на чемпионате и первенстве России. Всех любителей кикбоксинга приглашают посетить «Патриот» с 29 по 31 марта с 11:00 по 19:00. Открытие турнира пройдет 29 марта в 14:00. Вход свободный.



Возрастное ограничение 6+



Фото: Номер один