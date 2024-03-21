Спорт 21.03.2024 в 14:49

Росгвардеец завоевал 3 медали на отборочном чемпионате по гиревому спорту

Теперь он поедет на всероссийские соревнования
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Текст: Служба информации "Номер один"
Росгвардеец завоевал 3 медали на отборочном чемпионате по гиревому спорту

В Улан-Удэ состоялся республиканский отборочный чемпионат по гиревому спорту. Соревнования проводились в течение двух дней в Доме спорта Бурятского государственного университета в Улан-Удэ. Чемпионат собрал более 100 спортсменов со всей Бурятии.

В ходе чемпионата спортсмены посоревновались в следующих техниках - «длинный цикл», классическое двоеборье, рывок гири и эстафета среди команд.

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- Сотрудник СОБР «Барс» управления Росгвардии подполковник полиции Олег Х. в ходе чемпионата завоевал три медали. В абсолютном первенстве по двоеборью росгвардеец взял «бронзу» среди мужчин в весовой категории до 73 кг. А также офицер завоевал серебряные медали в абсолютном первенстве среди ветеранов по двоеборью и в «длинном цикле», - сообщили в управлении Росгвардии.

Команды-призеры были награждены медалями, кубками и дипломами, победители в абсолютном первенстве – дипломами и кубками абсолютного победителя.

Сотрудник СОБР «Барс» управления Росгвардии подполковник полиции Олег Х. теперь будет представлять республику на всероссийских соревнованиях.


Фото: Управление Росгвардии по РБ

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