Спортсмены из Бурятии выиграли 6 медалей на первенстве России по тхэквандо

Бурятские спортсмены завоевали 6 медалей на первенстве России по тхэквондо ИТФ. Чемпионат и первенство России по тхэквандо завершился 21 марта в г. Тула.

- Сборную Республики Бурятия представили 32 спортсмена (РСШОР, СШ-3, ЦСП).

По итогам трех дней соревнований нашим спортсменам удалось завоевать 6 медалей. Участницы турнира Ангелина Пищалкина и Мария Филатова стали чемпионками России. Ангелина Пищалкина получила путевку на чемпионат Азии, который состоится в августе в Индии, - сообщили в минспорта РБ.

Золотые медали получили Ангелина Пищалкина в спарринге, весовая категория 47 кг среди женщин (РСШОР, ЦСП) и Мария Филатова в спарринге, весовая категория 65 кг (СШ-3, ЦСП).

Серебро выиграла спортсменка Алла Резанова в спарринге, весовая категория 50 кг.

Бронзовые медали получили Дарья Шелопугина в спарринге, весовая категория 57 кг среди женщин (РСШОР, ЦСП), Даниил Заборских в спарринге, весовая категория 52 кг среди мужчин (СШ-3), Анастасия Бурдина в спарринге, весовая категория 52 кг среди юниорок 16-17 лет (РСШОР).

Чемпионат собрал 1000 лучших спортсменов из 45 регионов страны.





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