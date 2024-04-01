Предприниматели Бурятии поучаствуют в строительной выставке

Предпринимателей Бурятии приглашают к участию в главном событии строительной отрасли – «Стройиндустрия 2024» (возрастное ограничение 0+). Выставка пройдет в ФСК с 17 по 19 апреля.

- В этом году свою продукцию представят организации из Москвы, Красноярского, Забайкальского и Алтайского краев, Челябинской и Иркутской областей, Республика Бурятии, -сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Посетителям выставки представят новейшие строительные разработки, оборудование, современные строительные и отделочные технологии, материалы, конструкции, инновации в сфере ЖКХ.

Гости мероприятия смогут ознакомиться с энергосберегающими технологиями, инженерными коммуникациями и оборудованием, тепло-, шумо-, гидроизоляционными материалами, новыми системами отопления и газоснабжения, технологиями деревообрабатывающей промышленности и многим другим.

Подать заявку можно по телефону: 8(3012) 218-656, baikalexpo04@mail.ru, или на сайте "Байкалэкспо".

Возрастной ценз 0+





Фото: "Байкал Экспо"