Юные спортсмены из Бурятии завоевали первые места на турнире по плаванию
28-30 марта в Хабаровске прошли межрегиональные соревнования по плаванию «Амурские тигрята - 2024». Турнир собрал 459 перспективных пловцов из десяти регионов Дальневосточного края. Участники в возрасте от 9 до 13 лет соревновались на право получить ценные награды и показали свои умения в ряде возрастных категорий.
По итогам соревнований юные спортсмены Бурятии завоевали 4 золотые и 1 серебряную медали.
Юваль Суранов завоевал три золотые медали:
- дистанция 50 вольный стиль
- дистанция 100 вольный стиль
- дистанция 50 брасс
- Кроме того, Юваль стал лучшим спортсменом соревнований, а также выполнил первый разряд, - сообщили в минспорта РБ.
Герман Шульгин завоевал золото на дистанциях 100 и 200 комплекс.
Марат Булычев завоевал серебро на дистанциях 100 и 200 брасс.
Фото: минспорт РБ