Юные спортсмены из Бурятии завоевали первые места на турнире по плаванию

28-30 марта в Хабаровске прошли межрегиональные соревнования по плаванию «Амурские тигрята - 2024». Турнир собрал 459 перспективных пловцов из десяти регионов Дальневосточного края. Участники в возрасте от 9 до 13 лет соревновались на право получить ценные награды и показали свои умения в ряде возрастных категорий.

По итогам соревнований юные спортсмены Бурятии завоевали 4 золотые и 1 серебряную медали.

Юваль Суранов завоевал три золотые медали:

- дистанция 50 вольный стиль

- дистанция 100 вольный стиль

- дистанция 50 брасс

- Кроме того, Юваль стал лучшим спортсменом соревнований, а также выполнил первый разряд, - сообщили в минспорта РБ.

Герман Шульгин завоевал золото на дистанциях 100 и 200 комплекс.

Марат Булычев завоевал серебро на дистанциях 100 и 200 брасс.





Фото: минспорт РБ