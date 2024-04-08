Студентка из Бурятии стала чемпионкой международного турнира по самбо

Студентка БГСХА, атлет спортивного клуба «Номто" Анна Гнеушева стала чемпионкой международного турнира по самбо среди студентов аграрных вузов в г. Киров. Турнир состоялся 6 апреля на базе Вятского ГАТУ и собрал более 60 студентов из 10 аграрных вузов России и Абхазского государственного университета.

- Нашу академию представили студентка агрономического факультета Гнеушева Анна и Ондар Айдын, студент 1 курса инженерного факультета. На высшую ступень пьедестала почёта в весовой категории 80 кг поднялась Анна, уверенно одержав блестящие и убедительные победы над всеми соперницами. Ондар Айдын, студент 1 курса инженерного факультета, занял 3 место, - сообщила пресс-служба БГСХА.

Стоит отметить, что Гнеушева - сурдлимпийская спортсменка, а состязания проходили среди здоровых самбистов.

- Аня в хорошей спортивной форме. Стараемся принимать участия во всех возможных состязаниях, чтобы реализовать ее потенциал. Очень надеемся, что ей удастся пройти отбор и получить путевку на Сурдлимпийские игры - прокомментировал выступление своей подопечной Президент спортивного клуба «Номто» Валерий Доржиев.





Фото: БГСХА