Спортсмены Бурятии пробегутся по одному из красивейших маршрутов Бурятии

Совсем скоро в Бурятии состоится уникальное мероприятие – Тункинский легкоатлетический марафон (возрастное ограничение 6+). Марафон пройдет в красивейших местах Тункинского района на автомобильной трассе между селом Туран и культовым сакральным местом «Бурхан-Баабай».

Региональный «Тункинский марафон-2024» посвящён легендарному легкоатлету Тункинской долины, мастеру спорта СССР, чемпиону СССР по марафону среди сельских спортсменов Валерию Базыровичу Дарбакову.



В программе запланировано 4 дистанции: 3 км; 10 км; 21,1 км; 42,2 км



Регистрация участников на сайте: baikalrun.com



Для участия в соревнованиях приглашаются:



-на дистанции 42,2 км, 21,1 км: мужчины, женщины в возрасте 18 лет и старше, любители и ветераны.



- на дистанции 10 км лица в возрасте 16 лет и старше.



- на дистанции 3 км участники в возрастных категориях: мальчики и девочки до 10 лет (2015 г.р. и младше); мальчики и девочки до 12 лет (2013-2014 г.р.); юноши и девушки до 14 лет (2011-2012 г.р.);юноши и девушки до 16 лет (2009-2010 г.р.); юноши и девушки до 18 лет (2007-2008 г.р.); мужчины и женщины с ограниченными возможностями здоровья и все желающие.



Программа соревнований:



17 мая

10.00-20.00 - регистрация новых участников и выдача стартовых номеров в большом зале Администрации МО «Тункинский район».



18 мая

10.00 - Старт забега на 42,2 км, 21,1 км;



10.03 - Старт забега на 10 км и 3 км;



13.00 - Награждение участников на дистанции 3 км;



17.00 - Награждение участников на дистанции 10 км, 21,1 км, 42,2 км.



- Тункинцы ждут участников соревнований и готовят красивый марафонский праздник у подножия Восточных Саян, -сообщили в минспорта Бурятии.

Возрастное ограничение 6+





Фото: скрин из видео, правительство Бурятии