Спорт 13.05.2024 в 17:25

В Бурятии этим летом появятся три новых модульных спортивных зала

В них дети будут заниматься киокусинкай-карате
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии этим летом появятся три новых модульных спортивных зала

В 2024 году в Бурятии запланировано приобретение и монтаж трех модульных спортивных залов на сумму 153,06 миллионов рублей из средств федерального и республиканского бюджета, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Покупка новых залов стала возможной в рамках проекта «Киокусинкай в школу» программы «50 модульных спортивных залов в школах ДФО».

В августе этого года новые модульные спортивные залы установят в Селенгинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате Кабанского района, Мухоршибирской средней общеобразовательной школе № 2 и средней общеобразовательной школе № 54 города Улан-Удэ.

– Место под новый спортзал уже определено, он будет находиться прямо на территории школы. Сегодня у детей занятия физкультурой проходят в расположенных неподалёку залах 1-ой школы и спортивной сельской школы. Мы очень долго ждали этого момента. При таком количестве детей – 442 ученика с 1 по 11 класс – необходимость спортзала очевидна. Ждём от нового спортзала только самого лучшего, чтобы дети ходили с большим удовольствием на занятия, росли крепкими, сильными и здоровыми, – сказала директор Мухоршибирской средней общеобразовательной школы Людмила Осипова.

Напомним, в декабре 2023 года в Бурятии по проекту «Киокусинкай в школу» программы «50 модульных спортивных залов в школах ДФО» сданы модульные спортзалы в трех школах Улан-Удэ: республиканской кадетской школе-интернате, Мариинской школе-интернате, специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате № 2. На приобретение и монтаж спортзалов были выделены 121,21 млн рублей средств федерального и республиканского бюджета.

– Я начала заниматься карате с декабря. Мы с друзьями хотели научиться какому-то боевому искусству. Занимаясь киокусинкай-карате, мы укрепляем здоровье, силу воли, духа и терпения. На тренировках используем японский язык, которому мы учимся на занятиях, – делится учащаяся республиканской Мариинской школы-интерната Анастасия Оконешникова. 

Программа «50 модульных спортивных залов в школах ДФО» реализуется по инициативе трехкратного чемпиона мира по киокусинкай карате Хаида Мантаева совместно с Минвостокразвития и при поддержке полпреда ДФО Юрия Трутнева.

   

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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