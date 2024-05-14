Жители Бурятии соберутся на Зеленый Марафон, который пройдет 1 июня в Улан-Удэ (возрастное ограничение 0+), сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Забег состоится в 60 городах России и станет одним из самых массовых в стране.

В Улан-Удэ Зеленый Марафон пройдет 1 июня в Этнографическом музее народов Забайкалья (пос.Верхняя Березовка, 15).

В программе мероприятия: взрослый и детский забеги, инклюзивный забег, скандинавская ходьба, спортивно-развлекательные игры, выступления творческих коллективов, конкурсы и призы от партнеров

Возрастное ограничение 0+

Фото: скрин видео, минспорт РБ