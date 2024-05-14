Спорт 14.05.2024 в 13:23

Жители Бурятии соберутся на Зеленый Марафон

Забег состоится 1 июня в Этнографическом музее на Верхней Березовке
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии соберутся на Зеленый Марафон

Жители Бурятии соберутся на Зеленый Марафон, который пройдет 1 июня в Улан-Удэ (возрастное ограничение 0+), сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Забег состоится в 60 городах России и станет одним из самых массовых в стране.

В Улан-Удэ Зеленый Марафон пройдет 1 июня в Этнографическом музее народов Забайкалья (пос.Верхняя Березовка, 15).

В программе мероприятия: взрослый и детский забеги, инклюзивный забег, скандинавская ходьба, спортивно-развлекательные игры, выступления творческих коллективов, конкурсы и призы от партнеров

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: скрин видео, минспорт РБ

Все новости

Жители Бурятии соберутся на Зеленый Марафон
14.05.2024 в 13:23
В Бурятии за мать, убившую двух детей, объявлена награда в 500 тысяч рублей
14.05.2024 в 13:12
Юрий Трутнев представил депутатам планы по развитию Дальнего Востока и Арктики
14.05.2024 в 12:30
В Улан-Удэ задержали мужчину с синтетическим наркотиком
14.05.2024 в 12:10
В Бурятии сельчанин обворовал пустующий дом
14.05.2024 в 11:49
Летом на Байкале пройдёт международная школа по квантовым технологиям
14.05.2024 в 11:38
25 мая и 1 июня в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь
14.05.2024 в 11:27
Центр общения старшего поколения в Гусиноозерске отметил свой первый день рождения
14.05.2024 в 11:21
В селе Курумкан ремонтируют одну из центральных улиц
14.05.2024 в 11:07
Мобилизованного жителя Бурятии наградили орденом Мужества посмертно
14.05.2024 в 10:54
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 мая

Читайте также
В Бурятии этим летом появятся три новых модульных спортивных зала
В них дети будут заниматься киокусинкай-карате
13.05.2024 в 17:25
Спортсмены Бурятии пробегутся по одному из красивейших маршрутов Бурятии
18 мая в Тункинском районе состоится легкоатлетический марафон
13.05.2024 в 11:42
Михаил Асташов поедет в Париж
Невзирая на санкции, двукратный паралимпийский чемпион примет участие в Олимпиаде
09.05.2024 в 08:00
Впервые в Бурятии состоится международный турнир по боевому самбо среди мужчин
В нем примут участие спортсмены из стран СНГ и из регионов России
07.05.2024 в 13:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru