Спорт 14.05.2024 в 17:33

25 мая состоится чемпионат Бурятии по конным скачкам

Главный приз соревнований – 1 миллион рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
25 мая состоится чемпионат Бурятии по конным скачкам

25 мая в Улан-Удэ пройдет чемпионат Бурятии по конным скачкам, сообщили в федерации по конным скачкам РБ «Мори Урилдаан» (возрастное ограничение 0+). Событие откроет скаковой сезон на ипподроме на Верхней Березовке.

Открытие Чемпионата Республики Бурятия по конным скачкам состоится 25 мая в 12.00.

Призовой фонд соревнований — 1 000 000 рублей, а главный приз на каждой дистанции — мотоцикл.

Предусмотрены дистанции – 1200, 1800, 2000, 2400, 6000, 9000, 12000, 16000 метров.

- Почти 15 лет на ипподроме в Улан-Удэ не проводились конные скачки! Приглашаем всех жителей нашей республики на открытие скакового сезона, - сообщили организаторы конных скачек.

По ипподрому снова пронесутся скакуны под рукой опытных наездников - жокеев. Заброшенный ипподром этим летом планируется отремонтировать и ввести в эксплуатацию.

Ознакомиться с положением о чемпионате.

Возрастное ограничение 0+


Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 8 по 14 мая

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