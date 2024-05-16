Спорт 16.05.2024 в 10:11

Жители Бурятии всех возрастов примут участие в массовой велогонке

Соревнования приурочены ко Всемирному Дню велосипедиста
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии всех возрастов примут участие в массовой велогонке

1 июня в Улан-Удэ состоится Всероссийская массовая велосипедная гонка, посвященная «Всемирному Дню велосипедиста» в республике Бурятия (возрастное ограничение 0+).

- В очередной раз в г. Улан-Удэ пройдут гонки на велосипедах, в которых принять участие сможет каждый независимо от возраста и уровня подготовки. Самые маленькие участники посоревнуются на беговелах, а экстремалы в прыжках в высоту (бани-хоп), - сообщили в минспорта Бурятии.

Соревнования пройдут 01 июня 2024 года на Центральном стадионе, по адресу ул. Кирова, 1.

Теперь зарегистрироваться на соревнования стало намного проще. Жители Бурятии могут пройти регистрацию через Госуслуги по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/landing/sport.

Преимуществом данной услуги является то, что для участия в событии не требуется предъявление оригинала паспорта и полиса ОМС. Достаточно показать эти документы на портале ЕПГУ с телефона.


Фото: скриншот видео минспорта РБ

Теги
Спорт велосипеды

Все новости

Жители Бурятии всех возрастов примут участие в массовой велогонке
16.05.2024 в 10:11
В Бурятии семейного дебошира упекли в колонию
16.05.2024 в 10:09
В Бурятии задержали мужчину, находящегося в розыске
16.05.2024 в 10:01
Һунгамалнуудай уулзалга үнгэрбэ
16.05.2024 в 09:42
В пригороде Улан-Удэ после ДТП перевернулись два грузовика
16.05.2024 в 09:33
Нерадивых родителей в Бурятии отправили подметать городские улицы
16.05.2024 в 09:30
В Улан-Удэ к поискам пропавшего школьника подключились волонтеры
16.05.2024 в 09:06
Возврат денег за увядший букет
16.05.2024 в 09:00
В Улан-Удэ призрак «Сити-Строя» кошмарит дольщиков
16.05.2024 в 06:00
В Улан-Удэ водитель «Лэнд Крузера» проведет за решеткой 8 лет
15.05.2024 в 17:55
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 мая

Читайте также
25 мая состоится чемпионат Бурятии по конным скачкам
Главный приз соревнований – 1 миллион рублей
14.05.2024 в 17:33
Жители Бурятии соберутся на Зеленый Марафон
Забег состоится 1 июня в Этнографическом музее на Верхней Березовке
14.05.2024 в 13:23
В Бурятии этим летом появятся три новых модульных спортивных зала
В них дети будут заниматься киокусинкай-карате
13.05.2024 в 17:25
Спортсмены Бурятии пробегутся по одному из красивейших маршрутов Бурятии
18 мая в Тункинском районе состоится легкоатлетический марафон
13.05.2024 в 11:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru