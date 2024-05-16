Жители Бурятии всех возрастов примут участие в массовой велогонке

1 июня в Улан-Удэ состоится Всероссийская массовая велосипедная гонка, посвященная «Всемирному Дню велосипедиста» в республике Бурятия (возрастное ограничение 0+).

- В очередной раз в г. Улан-Удэ пройдут гонки на велосипедах, в которых принять участие сможет каждый независимо от возраста и уровня подготовки. Самые маленькие участники посоревнуются на беговелах, а экстремалы в прыжках в высоту (бани-хоп), - сообщили в минспорта Бурятии.

Соревнования пройдут 01 июня 2024 года на Центральном стадионе, по адресу ул. Кирова, 1.

Теперь зарегистрироваться на соревнования стало намного проще. Жители Бурятии могут пройти регистрацию через Госуслуги по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/landing/sport.

Преимуществом данной услуги является то, что для участия в событии не требуется предъявление оригинала паспорта и полиса ОМС. Достаточно показать эти документы на портале ЕПГУ с телефона.





Фото: скриншот видео минспорта РБ