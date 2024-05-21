Бурятский спортсмен Михаил Асташов взял золото на Чемпионате России по Паралимпийскому велоспорту на шоссе в Ижевске. Как сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Бурятии, двухкратный чемпион Паралимпийских игр удостоился высшей награды в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 25 км с объединёнными классами C1 и C2.«За звание лучшего боролись 12 гонщиков, но наш земляк сумел показать наилучшее время — 0:34:28,5 (результат: 0:33:08,9). Вместе с этим был показан один из лучших показателей средней скорости — 43,51 км/ч», - рассказали в министерстве.Всего участниками чемпионата стали более 100 спортсменов с 17 регионов страны.Фото: пресс-служба правительства Бурятии