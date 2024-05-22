14 спортсменов из Бурятии примут участие в международных спортивных играх «Дети Азии»

14 спортсменов представят Бурятию на международных спортивных играх «Дети Азии» (возрастное ограничение 0+). VIII Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске.

В 24 видах спорта будет разыграно 224 комплекта медалей.

- Спортсмены из Бурятии примут участие в борьбе за медали в шести видах спорта: спортивная борьба (вольная борьба), дзюдо, легкая атлетика, пулевая стрельба, стрельба из лука, настольный теннис. Делегация республики в составе сборной ДФО будет состоять из 22 человек: 14 спортсменов, семь тренеров и 1 организатор, - сообщил минспорта РБ.

Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся по летним и зимним видам спорта среди детей, девушек и юношей в индивидуальных и командных видах спорта.

Возраст участников игр – от 16 лет и моложе (возраст в каждом виде спорта определяется регламентом проведения соревнований).

Первые Игры состоялись в 1996 году в Якутске по инициативе Первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева и были посвящены 100-летию современного Олимпийского движения. За все время проведения в Играх приняло участие более 15 000 юных спортсменов из стран Азии и регионов России.

Возрастное ограничение 0+





Фото: скрин с сайта мероприятия (www.yakutsk2024.org)

