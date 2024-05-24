Спорт 24.05.2024 в 09:09

Михаил Асташов взял второе золото на Чемпионате России

Спортсмен удостоился высшей награды в групповой гонке
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Михаил Асташов взял второе золото на Чемпионате России
Бурятский спортсмен Михаил Асташов выиграл вторую золотую медаль на Чемпионате России по Паралимпийскому велоспорту на шоссе в Ижевске. Как сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Бурятии, двухкратный чемпион Паралимпийских игр удостоился высшей награды в групповой гонке.

Напомним, несколько дней назад Михаил Асташов взял золото в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 25 км.

Всего участниками чемпионата стали более 100 спортсменов с 17 регионов страны.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
асташов

Все новости

Два крупных пожара продолжают тушить в Баргузинском районе Бурятии
24.05.2024 в 09:25
Михаил Асташов взял второе золото на Чемпионате России
24.05.2024 в 09:09
Возврат испорченных продуктов
24.05.2024 в 09:00
Автомобиль скорой попал в ДТП в Бурятии
24.05.2024 в 08:59
Жительница Улан-Удэ всадила нож в спину матери
24.05.2024 в 08:47
Жительница Бурятии засудила Саяна Галсандоржиева
24.05.2024 в 06:00
Центр маскировочных изделий "Байкал" открылся в Улан-Удэ
23.05.2024 в 18:04
В Иволгинском районе пройдут конные скачки
23.05.2024 в 17:56
Пожарных со всей Бурятии собирают для защиты сел в Баргузинском районе
23.05.2024 в 17:55
Улан-удэнцев приглашают на «Встречи с театральными музами»
23.05.2024 в 17:34
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
В Иволгинском районе пройдут конные скачки
31 мая в местности Янгажинского дацана Иволгинского района состоятся открытые районные скачки
23.05.2024 в 17:56
14 спортсменов из Бурятии примут участие в международных спортивных играх «Дети Азии»
Состязания пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске
22.05.2024 в 16:04
Михаил Асташов взял золото на Чемпионате России
Спортсмен удостоился высшей награды в индивидуальной гонке с раздельным стартом
21.05.2024 в 17:38
Школьники Бурятии начнут изучать киокусинкай карате
Минпросвещения России планирует ввести этот вид спорта в российскую школьную программу
21.05.2024 в 11:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru