Спорт 24.05.2024 в 09:09
Михаил Асташов взял второе золото на Чемпионате России
Спортсмен удостоился высшей награды в групповой гонке
Текст: Андрей Константинов
Бурятский спортсмен Михаил Асташов выиграл вторую золотую медаль на Чемпионате России по Паралимпийскому велоспорту на шоссе в Ижевске. Как сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Бурятии, двухкратный чемпион Паралимпийских игр удостоился высшей награды в групповой гонке.
Напомним, несколько дней назад Михаил Асташов взял золото в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 25 км.
Всего участниками чемпионата стали более 100 спортсменов с 17 регионов страны.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Напомним, несколько дней назад Михаил Асташов взял золото в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 25 км.
Всего участниками чемпионата стали более 100 спортсменов с 17 регионов страны.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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