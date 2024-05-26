Впервые за 15 лет в Улан-Удэ прошли соревнования по конным скачкам

25 мая на ипподроме г. Улан-Удэ прошел Чемпионат по конным скачкам «Мори урилдаан» (возрастное ограничение 0+). Он открыл скаковой сезон в Бурятии. Долгожданные соревнования собрали большое количество участников и полные трибуны зрителей.

Отметим, что инициатором проведения чемпионата стала недавно созданная Федерация по конным скачкам РБ «Мори Урилдаан». Неравнодушные жители Бурятии своими силами собрали средства на проведение чемпионата и предварительный небольшой ремонт ипподрома.

Как ранее сообщал министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев, полноценная реконструкция ипподрома обойдется в 250 миллионов рублей и начнется осенью, после подписания соглашения между АО «Росипподромы» и правительством Бурятии. Ипподром Бурятии будет преобразован в формат конно-спортивного центра с количеством не более 30 чистокровных рысаков с паспортами.

- В соревнованиях приняли участие, как взрослые, так и юные наездники от 12 лет. Всего было заявлено 92 участника со всей республики. Мандатную комиссию прошло только 80 участников. Победитель в каждой дистанции получил призы - мотоцикл, денежное поощрение, лошадиную попону и грамоту - сообщил «Номер один» Аюр Сампилов, президент федерации «Мори Урилдаан».

Всего в чемпионате было предусмотрено 8 дистанций – 1200, 1800, 2000, 2400, 6000, 9000, 12000, 16000 метров.

Поздравляем любителей конных скачек с открытием скакового сезона!



Результаты чемпионата:

1. Дистанция - 6000м. Лошадь Борман, жокей Цырен Будаев, владелец Эрдэм Салимзянов, Селенгинский район.

2. Дистанция - 1200м. Лошадь Сумбэр, Кижингинский район, жокей Бато Марбаев, владелец Аюр Сампилов.

3. Дистанция 12000м. Лошадь Хубун, Джидинский район, жокей Сократ Бадмаев, владелец Виталий Бадмаев.

4. Дистанция 1800 м. Лошадь Раскат грома, Иволгинский район, жокей Бато Марбаев, владелец Бимба Бальжиев.

5. Дистанция 16 000м. Лошадь Заа Хээр, Селенгинский район, жокей Цырен Будаев, владелец Бэлигто Ухинов.

6. Дистанция 2000м. Лошадь Батайск, Еравнинский район, жокей Цыден Цыренжапов, владелец Мунко Ширапов.

7. Дистанция 2400м. Лошадь Гектор, Кижингинский район, жокей Бато Марбаев, владелец Александр Файзуллин.

8. Дистанция 9000м. Лошадь Хэрик, Хоринский район, жокей Тамир Жигжитов, владелец Виктор Жигжитов.

А уже 31 мая в местности Янгажинского дацана (Иволгинский район) спортсмены будут соревноваться в забегах на дистанциях от 2000 до 12 000 метров, а также по бегу рысью под седлом и в турнире табунщиков (адушанай тэмсээн). Там состоятся районные скачки (возрастное ограничение 0+).

Возрастное ограничение 0+





Фото: скриншот видео, минспорт РБ.