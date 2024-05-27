Спорт 27.05.2024 в 11:15

Три дзюдоистки из Бурятии завоевали два золота и бронзу

Чемпионат собрал спортсменов со всей страны
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Текст: Служба информации "Номер один"
Три дзюдоистки из Бурятии завоевали два золота и бронзу

Спортсменки из Бурятии завоевали три медали на чемпионате и первенстве России по спорту глухих, дзюдо в Челябинске, сообщили в минспорта РБ.

Анна Гнеушева, выступая в весовой категории 78 килограммов, завоевала золотую медаль. Отметим, Анна выполнила норматив мастера спорта России по дзюдо и стала обладательницей черного пояса. Анна – атлет спортивного клуба «Номто», учится в БГСХА.

- Серьезная подготовка и хороший настрой сделали свое дело. Анна выполнила норматив мастера спорта России по дзюдо и стала обладательницей черного пояса - прокомментировал победу своей подопечной президент спортивного клуба «Номто» Валерий Доржиев.

 


Забрать медали сумели ещё две наши дзюдоистки. Туяна Бадмаева взяла бронзу в весовой категории 63 килограмма. В свою очередь, Диана Мальцева стала победительницей первенства России среди юниорок в весовой категории свыше 78 килограммов.

Поздравляем наших спортсменок!


Фото: минспорт РБ


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