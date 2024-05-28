Спорт 28.05.2024 в 15:45

В Бурятии состоится VIII Республиканская летняя Спартакиада пенсионеров

Мероприятие пройдет в селе Бичура с 18 по 20 июля
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии состоится VIII Республиканская летняя Спартакиада пенсионеров

С 18 по 20 июля 2024 года в с. Бичура состоится VIII Республиканская летняя Спартакиада пенсионеров Республики Бурятия (возрастное ограничение 0+). Прошлые игры в 2022 году были проведены в с. Кижинга. 

- Тогда первое место завоевала сборная команда г. Улан-Удэ, второе – команда Кижингинского района, бронзовый кубок отправился в Тункинский район. Соответственно, сертификат на 125 тысяч за общекомандное место достался городским спортсменам, на 100 тысяч рублей - Кижинга, сертификат на 75 тысяч рублей увезла с собой команда Тунки. Денежные призы достались и самым возрастным спортсменам состязаний, - рассказали в минсоцзащиты РБ.

Первая спартакиада состоялась в г. Кяхта в 2008 году (инициатором выступил БРО «Союз пенсионеров России»). В разные годы соревнования проходили в Иволгинском, Кабанском, Курумканском, Тункинском, Кижингинском районах.

В соревнованиях примут участие порядка 400 спортсменов старшего возраста.   Это 23 сборные команды ветеранов районов Бурятии по одной команде от каждого района, в том числе три команды города Улан-Удэ, одна команда от Северных районов - Муйского и Северобайкальского, а также г. Северобайкальск.

В программе спартакиады 8 видов спорта: волейбол, шахматы, пулевая стрельба, настольный теннис, дартс, стрельба из лука, легкая атлетика и в этом году добавляется новый вид – миниволей, который пройдет вне зачета общих итогов. 

Лучшие спортсмены – победители Спартакиады получают возможность участия в ежегодной федеральной Спартакиаде пенсионеров России.

Спартакиада состоится в рамках президентского национального проекта «Демография».

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: минсоцзащиты РБ

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