Спортсмены от Бурятии завоевали золото и бронзу на Международном турнире по армейскому рукопашному бою

Спортсмены от Бурятии взяли золото и бронзу на Международном турнире по армейскому рукопашному бою в Бишкеке (Киргизия). Турнир собрал выдающихся бойцов из Киргизии, России, Казахстана и других стран СНГ. Возраст участников был от 18 лет и старше.

Наши спортсмены провели по четыре боя, заняв первое и третье место.

- С гордостью поздравляем Мунко Дондокова из Забайкальского края с завоеванием первого места и чемпионского пояса, и Буянто Дашабылова с третьим местом на международном турнире, посвящённом памяти павших во время Баткенских событий 1999-2021 гг. под девизом «Я ПАТРИОТ»! Наши бойцы показали высокий уровень мастерства и непоколебимую волю к победе, достойно представив свою республику на международной арене. Особую благодарность выражаем тренеру Жигжитову Жаргалу за подготовку и поддержку наших спортсменов, - прокомментировали в минспорта РБ.









Спортсмены выступали в весовых категориях до 60 и 65 кг соответственно.

Бойцы представляли республику Бурятия от клуба «Хара-Моритон» и Федерации армейского рукопашного боя Республики Бурятия.

Фото: минспорт РБ