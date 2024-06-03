Спорт 03.06.2024 в 11:00

Бурятия соберет самых мощных гиревиков России

В Улан-Удэ пройдет чемпионат России по гиревому спорту
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятия соберет самых мощных гиревиков России

Около 250 лучших российских гиревиков выступят на чемпионате России в Улан-Удэ 14-16 июня (возрастное ограничение 6+). Мероприятие пройдет в ФСК по ул. Рылеева.

Свое участие в чемпионате в Улан-Удэ уже подтвердили 56 регионов России. Бурятию представят, в целом, 25 спортсменов - мужчины и женщины. Можно будет увидеть таких известных гиревиков республики, как Сергей Каргин, Василий Недорезов, Дмитрий Коломин и другие.

Как отмечают представители республики, наши спортсмены намерены занять, как минимум, третье общекомандное место. Хотя, конечно, есть намерение побороться на домашней площадке и за более высокие места.

Начало соревнований в 10.00.

Вход для зрителей свободный.

Мужчины выступят с 32-килограммовыми гирями, а женщины с 24-килограммовыми. В программе есть и жонглирование гирями.

- Конкуренция на чемпионате будет серьезная. Ведь приедут, в т. ч. команды из ведущих гиревых регионов России - Санкт-Петербурга, Москвы, Белгородской, Калужской, Омской, Томской и других областей. Для главных претендентов на победу, на вхождение в число призеров, будет организован допинг-контроль. Вне программы выступят гиревики из дружественной Монголии. Их будет около десяти, - рассказали сегодня на правительственном брифинге.

На чемпионатах России наивысшее достижение команды Бурятии - это третье общекомандное место.

Такого результата наши гиревики добились, например, в прошлом году на чемпионате, который проводился в Санкт-Петербурге. Сейчас республика показывает хороший уровень «гиревого» развития, поэтому ей предоставили право провести нынешний чемпионат. Целый ряд бурятских гиревиков входит в сборную страны.

Организаторы чемпионата подчеркнули, у Бурятии есть опыт проведения чемпионата страны по данному виду спорта. Он уже проводился в Улан-Удэ в 2007 г. А в свое время у нас проходил даже чемпионат СССР. Сегодня наибольшее развитие гиревой спорт имеет в таких районах республики, как Заиграеввский, Кабанский, Селенгинский, Прибайкальский, Кяхтинский.

Возрастное ограничение 6+


Фото: Номер один

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