Команда Народного хурала Бурятии заняла первое место в спартакиаде

Команда Народного Хурала Бурятии стала победителем спартакиады среди государственных органов исполнительной власти республики среди 16 команд. Соревнования проходили на протяжении нескольких месяцев по одиннадцати видам спорта.

В составе сборной команды парламента Бурятии участвовали депутаты Народного Хурала, их помощники и сотрудники аппарата.









В победной «копилке» команды Народного хурала - четыре первых места по шахматам, настольному теннису, плаванию и легкой атлетике.

«Серебро» команда республиканского парламента получила на соревнованиях по дартсу и футболу. Почетное четвертое место заняла по лыжным гонкам и шашкам.

В общем зачете сборная команда от Народного хурала Бурятии набрала 37 очков, завоевав первое место в спартакиаде госорганов республики.

- Победу в спартакиаде мы посвящаем 30-летию со дня образования Народного Хурала Республики Бурятия, - отметил депутат республиканского парламента Виталий Лыгденов на церемонии награждения.

Второе место в спартакиаде заняла команда министерства образования и науки РБ, третье - администрация главы и правительства РБ.

Фото: Народный хурал РБ