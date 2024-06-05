Тайваньские туристы этим летом приедут в Бурятию

Туроператоры из Бурятии приняли участие в престижной международной туристической выставке 2024 в г. Тайбэй, на о. Тайвань (Китай) с 31 мая по 3 июня при поддержке правительства республики Бурятия и Центра поддержки экспорта Бурятии. Напомним, в составе бизнес-миссии участвовали три наших крупных туроператора: «Жассо Тур», «Метрополь Экспресс» и «Байкальский Партнёр».





На выставке туроператоры из Бурятии привлекли внимание международных крупных компаний, смогли плодотворно представить свои услуги и продукты, заключили ряд полезных соглашений, по итогам которых тайваньские туристы запланируют уже этим летом отдых у нас в республике.

- В рамках первого дня выставки бизнес-делегация из Бурятии при поддержке Представительства Московско - Тайбэйской Комиссии и лично Юрия Анатольевича Метелева провела презентацию туристического потенциала республики Бурятия и туристических продуктов по Байкалу и Бурятии для крупных туристических компаний из Тайваня (Китай), - рассказал Руслан Гылыпкылов, руководитель Центра поддержки экспорта Бурятии.













Московско-Тайбэйская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству (МТК) — это неправительственная организация по развитию неофициальных связей между Россией и Тайванем. Была основана 2 сентября 1992 г., с декабря 1996 года работает ее представительство в Тайбэе. Основная задача Московско-Тайбэйской координационной комиссии - содействие двустороннему экономическому, культурному и научно-техническому сотрудничеству, а также оказание консульских услуг и защита интересов российских граждан.

- Во время выставки мы также провели замечательную встречу с тайваньскими компаниями в формате В2В, на которой мы смогли договориться о совместных проектах. По признанию тайваньских туроператоров туристы очень любят посещать озеро Байкал. Уже в этом году ждём тайваньских туристов у нас в Бурятии и на Байкал, - добавил Руслан Гылыпкылов.

Одним из важных итогов поездки стало подписание контракта бурятского туроператора «Метрополь Экспресс» с тайваньской туристической компанией о приезде туристов в Бурятию на Байкал. Благодаря соглашению этим летом поток туристов в Бурятию теперь пополнится гостями из Тайваня.





- Это наше первое участие в международной выставке после большого перерыва. Мы видим, что граждане Тайваня - очень путешествующая нация, и у них есть интерес к Байкалу. Уже в прошлом году туристы из Тайваня приезжали активно в Бурятию, мы приняли восемь тургрупп. В этом году туристов ожидается больше. Первая группа уже скоро приедет в Бурятию. Наибольший интерес у тайваньцев вызывают озеро Байкал, Иволгинский дацан и туры к старообрядцам, - рассказала Маргарита Яковлева, представитель туроператора «Метрополь Экспресс».

«Метрополь Экспресс» является одним из ведущих туроператоров в регионе, специализирующимся на организации отдыха во внутренних и зарубежных направлениях. Компания владеет собственным автопарком и парк-отелем «Байкальская Ривьера».

Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Фото: предоставлено Центром поддержки экспорта