Спорт 05.06.2024 в 16:29

Школьник из Улан-Удэ получил приз Вооруженных сил России

Он стал золотым медалистом на соревнованиях по дзюдо
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Текст: Елена Кокорина
Школьник из Улан-Удэ получил приз Вооруженных сил России

Егор Недорезов, воспитанник школы единоборств «Кодокан» Городского Дворца в Улан-Удэ занял первое место на Всероссийских соревнованиях по дзюдо «На призы Вооружённых сил России». Об этом в своем телеграмм-канале сообщил Комитет по образованию города.

В соревнованиях, которые проходили в Хабаровске, приняли участие свыше сотни спортсменов из 15 регионов России.

- В спортивных состязаниях Егор Невзоров выполнил норматив кандидата в мастера спорта и завоевал путёвку на первенство России. Мы поздравляем тренера Городского Дворца детского и юношеского творчества Байдаева Сергея и его воспитанника Егора с отличными результатами, - пишут в ведомстве.

Фото: Комитет по образованию г. Улан-Удэ

 

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