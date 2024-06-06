В Бурятии снова выросла стоимость ипотеки

Сбербанк 5 июня снова повысил ставки по рыночным ипотечным программам на 1,5 процентных пункта (п.п.). В итоге минимальные ставки по ипотеке на новостройки и «вторичку» теперь составляют 18,2%.

Как сообщает Novostroy.ru минимальная ставка ипотеки составит от 17,6% по программам «Военная ипотека» и «Ипотека на новостройку». Ипотека на вторичное жилье и на строительство дома теперь обойдется новоселам от 18,2%.

«Сбер сегодня меняет ставки по ряду своих кредитов. Изменения ставок вызваны ростом доходности ОФЗ (Облигации федерального займа – ред.) на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой. Ставки меняются по базовым ипотечным программам на 1,5 процентных пункта (цит. по РИА "Новости")», – сообщила пресс-служба банка на проходящем в эти дни Петербургском международном экономическом форуме.

Повысил Сбер и ставки по потребительским кредитам. Диапазон последних стал варьироваться от 17,9 до 39,9%.

Накануне сообщалось, что банки повышают ставки по кредитам и вкладам, не дожидаясь решения ЦБ по «ключу». Заседание регулятора пройдет уже в эту пятницу, 7 июня. Опрошенные Novostroy эксперты говорят о двух вероятных сценариях сего мероприятия: Банк России либо оставит ключевую ставку на действующем уровне 16%, либо повысит этот показатель до 16,5-17%. Уменьшит ставку Центробанк вряд ли – уверены специалисты.

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