Бурятские спортсмены участвуют в спортивных играх стран БРИКС-2024

С 11 по 24 июня в солнечной Казани проходит одно из самых значимых спортивных событий этого года – Спортивные игры стран БРИКС-2024 (2024 BRICS Sports Games). Эти мульти-спортивные соревнования высокого уровня соберут более 3 тыс. спортсменов из 97 стран. В играх участвуют все: как юниоры, так и взрослые. Они разыграют 387 комплектов наград.

В сборную России вошли и наши земляки:

- Баир Батлаев — действующий чемпион России по боксу (51 кг);

-Людмила Воронцова — серебряный призер чемпионата мира-2019 по боксу (57 кг);

-Елена Гапешина — действующая чемпионка Европы по боксу (75 кг);

-Валерия Дондупова — двукратная чемпионка России 2023-2024 гг. по женской борьбе (65 кг).

-Анна Леонова - призер Первенства Европы, воспитанница школы Ушу «Золотой Дракон».





- Давайте поддержим наших спортсменов и пожелаем им ярких побед на арене международных соревнований! – пожелали спортсменам успехов в минспорта РБ.





Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site