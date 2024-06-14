Спорт 14.06.2024 в 13:30

Бурятские спортсмены участвуют в спортивных играх стран БРИКС-2024

Среди них - чемпионы России и Европы по боксу и женской борьбе
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятские спортсмены участвуют в спортивных играх стран БРИКС-2024

С 11 по 24 июня в солнечной Казани проходит одно из самых значимых спортивных событий этого года – Спортивные игры стран БРИКС-2024 (2024 BRICS Sports Games). Эти мульти-спортивные соревнования высокого уровня соберут более 3 тыс. спортсменов из 97 стран. В играх участвуют все: как юниоры, так и взрослые. Они разыграют 387 комплектов наград. 

В сборную России вошли и наши земляки:

- Баир Батлаев — действующий чемпион России по боксу (51 кг);

-Людмила Воронцова — серебряный призер чемпионата мира-2019 по боксу (57 кг);

-Елена Гапешина — действующая чемпионка Европы по боксу (75 кг);

-Валерия Дондупова — двукратная чемпионка России 2023-2024 гг. по женской борьбе (65 кг).

-Анна Леонова - призер Первенства Европы, воспитанница школы Ушу «Золотой Дракон».


- Давайте поддержим наших спортсменов и пожелаем им ярких побед на арене международных соревнований! – пожелали спортсменам успехов в минспорта РБ.


Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

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с 12 по 18 июня

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