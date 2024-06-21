Спорт 21.06.2024 в 09:41

Команда из Бурятии заняла первое место на Кубке Защитников Отечества в Хабаровске

В соревнованиях приняли участие около 100 ветеранов СВО из 11 регионов ДФО
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Текст: Служба информации "Номер один"
Команда из Бурятии заняла первое место на Кубке Защитников Отечества в Хабаровске

Сегодня ночью в Улан-Удэ вернулась сборная команда Бурятии с Кубка Защитников Отечества в Хабаровске. Их торжественно встретили в аэропорту «Байкал».

- Мы встретили наших героев - ветеранов СВО, которые достойно представили Бурятию на Межрегиональном комплексном физкультурном мероприятии «Кубок Защитников Отечества» в Хабаровске. Наши спортсмены показали высочайший уровень мастерства и силы духа, завоевав множество наград в различных видах спорта. Поздравляем наших героев с заслуженными наградами! Так держать! – поздравили с победой участников соревнований в минспорта Бурятии.



Флаг республики Бурятия на торжественном открытии «Кубка Защитников Отечества» пронес участник сборной - ветеран СВО Зорик Дашицыренович Зыгбин, гвардии старший сержант, награжденный медалью «За отвагу» и орденом Мужества.

Валерий Бадмаев стал золотым призером в пулевой стрельбе и настольном теннисе, а Александр Данзанов и Сергей Манханов получили серебряные медали в стрельбе. Степан Пунцук-Дашиев завоевал бронзу в пулевой стрельбе.

В стрельбе из лука отличились Цыден Генинов и Баир Дондоков, занявшие первое и второе места соответственно. Зорик Зыгбин проявил себя в армрестлинге, став первым на левой руке и третьим на правой.

Настольный теннис принес нашей команде медали всех достоинств: золото у Валерия Бадмаева, серебро — у Баира Дондокова, а бронза у Дениса Степанова.

Волейбольная команда из Бурятии, играющая сидя, не оставила шансов соперникам и заняла первое место.



И главное - в общекомандном зачете сборная республики Бурятия заняла первое место, продемонстрировав сплоченность, волю к победе и высочайший уровень подготовки.

Турнир ветеранов СВО в в Хабаровском крае собрал около 100 ветеранов СВО из 11 регионов Дальневосточного федерального округа.

 

Фото: минспорт РБ

 

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