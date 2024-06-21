Михаил Асташов из Бурятии стал чемпионом России по паратриатлону

В г. Альметьевск (республика Татарстан) состоялся Чемпионат России по паратриатлону, где Михаил Асташов показал выдающийся результат, завоевав чемпионское звание.

Михаил Асташов – уникальный спортсмен, который родился без рук и ног и стал олимпийским призером. Благодаря усиленным тренировкам и несгибаемой воле спортсмен выигрывает один чемпионат за другим.

- 32 паратриатлета соревновались в преодолении дистанции: плавание 750 м, велогонка 20 км, бег 5 км. Михаил Асташов продемонстрировал невероятную силу воли и выносливость, завоевав золото в категории PTS3, PTS2. Поздравляем Михаила Асташова и заслуженного тренера России Николая Тетерина с очередной победой! -сообщили в минспорта Бурятии.

Соревнования собрали 700 спортсменов из 23 регионов России.

Для справки:

Триатлон – это мультиспортивная гонка, включающая в себя три этапа: плавание, велогонка, бег, каждый из которых преодолевается друг за другом с мини-остановками в транзитных зонах.

В триатлоне спортсмены доказывают, что для достижения цели необходимы не только физические силы, но и невероятная железная воля.

Паратриатлон - разновидность триатлона для спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Этот вид спорта регулируется Всемирным триатлоном (TRI; ранее известный как Международный союз триатлона или ITU) и впервые был проведен как паралимпийское мероприятие на летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Фото: минспорт РБ