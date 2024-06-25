Спорт 25.06.2024 в 13:05

В аэропорту Улан-Удэ встретили школьников-победителей

Юные волейболисты стали лучшими на Всероссийских соревнованиях
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Текст: Елена Кокорина
В аэропорту Улан-Удэ встретили школьников-победителей

Сегодня в аэропорту «Байкал» встретили победителей Первенства России по волейболу среди школьников «Серебряный мяч». Финал соревнований проходил в Московской области с 15 по 21 июня.

- Ребята достойно представили нашу республику и в финальном матче одержали победу над командой Пермского края со счётом 2:1. Команду тренирует учитель высшей категории Эрдэм Цырендоржиев. Поздравляем и ребят, и тренера с победой! Мы гордимся вами, - пишут в телеграмм-канале минспорта Бурятии.

Фото: loon.site

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волейбол победители победа школьники медали

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