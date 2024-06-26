Спорт 26.06.2024 в 15:38

Бурятия примет участие в международных спортивных играх «Дети Азии»

От республики поехала делегация в составе 22 человек
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятия примет участие в международных спортивных играх «Дети Азии»

Бурятия примет участие в международных спортивных играх «Дети Азии» (возрастное ограничение 12+). В них принимают участие спортсмены из 24 зарубежных стран. От республики участвует делегация в количестве 22 человек, она едет в составе сборной ДФО. Это 14 спортсменов, 7 тренеров и 1 представитель.

В 24 видах спорта будет разыграно 224 комплекта медалей. Спортсмены из Бурятия примут участие в борьбе за медали по 6 видам спорта. Спортивная борьба (вольная борьба), дзюдо, легкая атлетика, пулевая стрельба, стрельба из лука, настольный теннис.

Министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев выразил благодарность тренерам и представителю делегации за их труд и поддержку спортсменов.

Он подчеркнул, что участие в таком масштабном мероприятии является большой честью для всех участников и пожелал им ярких впечатлений и удачи в соревнованиях. 

Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся по летним и зимним видам спорта среди детей, девушек и юношей в индивидуальных и командных видах спорта.

Первые Игры состоялись в 1996 году в Якутске по инициативе Первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева и были посвящены 100-летию современного Олимпийского движения. За все время проведения в Играх приняло участие более 15 000 юных спортсменов из стран Азии и регионов России.

Возрастное ограничение 12+


Фото: loon.site

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