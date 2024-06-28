Спорт 28.06.2024 в 12:08

Должон Цынгуева из Бурятии стала бронзовым призером первенства Европы по вольной борьбе

Она выступила в весовой категории до 57 кг среди девушек до 17 лет
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Текст: Служба информации "Номер один"
Должон Цынгуева из Бурятии стала бронзовым призером первенства Европы по вольной борьбе

Должон Цынгуева стала призером первенства Европы по вольной борьбе.

- Она завоевала бронзовую медаль на первенстве Европы среди девушек до 17 лет по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. Поздравляем Должон с этим замечательным достижением! Желаем новых спортивных успехов и ярких побед! – поздравили спортсменку в минспорта Бурятии.

Должон Цынгуева – родом из с. Шэнэ-Буса Заиграевского района, тренируется в СШОР №7 под руководством Вандана Базарова, Бадмы Базарова, Цыденжаб Гулгенова.

Ее первый тренер - Должон - Бэлигто Раднаев.

 

Фото: скриншот видео, минспорт РБ

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