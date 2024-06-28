Должон Цынгуева из Бурятии стала бронзовым призером первенства Европы по вольной борьбе

Должон Цынгуева стала призером первенства Европы по вольной борьбе.

- Она завоевала бронзовую медаль на первенстве Европы среди девушек до 17 лет по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. Поздравляем Должон с этим замечательным достижением! Желаем новых спортивных успехов и ярких побед! – поздравили спортсменку в минспорта Бурятии.

Должон Цынгуева – родом из с. Шэнэ-Буса Заиграевского района, тренируется в СШОР №7 под руководством Вандана Базарова, Бадмы Базарова, Цыденжаб Гулгенова.

Ее первый тренер - Должон - Бэлигто Раднаев.

Фото: скриншот видео, минспорт РБ