Спорт 29.06.2024 в 12:35

В Улан-Удэ торжественно открыли Сурхарбан

Первый день праздника пройдет на Республиканском ипподроме
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ торжественно открыли Сурхарбан

Сегодня торжественно открылся первый день Сурхарбаана-2024. В этом году праздник особенный, т.к. в этом году исполняется 100 лет с момента проведения первого советского Сурхарбаана.

Празднование Сурхарбаана продлится два дня, 29 и 30 июня.

Сегодня, 29 июня на Республиканском ипподроме в Улан-Удэ состоятся скачки на 9 дистанциях. Кроме того, будет организовано троеборье (борьба, стрельба из лука, скачки). С учетом троеборья, конных забегов, суммарно, их окажется 10. Федерация конной стрельбы из лука продемонстрирует этот малоизвестный вид спорта. Кроме того, будет организовано поднятие ловчего шеста.

Основная программа намечена на 30 июня на улан-удэнском стадионе «Центральный». Там пройдут соревнования среди борцов, лучшего стрелка выявят среди лучников. Также пройдут соревнования по бурятским шахматам, ломанию хребтовой кости, гиревому спорту и т. д. Финалы планируется организовать в 16.00.

Всех пришедших также ждет культурная программа. 29 июня главным ее участником станет известная группа «Намгар». А 30 июня на «Центральном» пройдет «культурное» соревнование между делегациями районов Бурятии и трудовыми коллективами.

Будут концертные номера, состоится праздничное шествие. Пройдет выставка-ярмарка продукции бурятских ремесленников, можно будет приобрести народную и стилизованную одежду, украшения, сувениры и другую продукцию.

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Фото: Номер один

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