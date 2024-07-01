Победителем Сурхарбаана стала команда Закаменского района

В столетие «Наадан-Сурхарбаана» победителем в общекомандном зачете стал Закаменский район.

На Центральном стадионе в Улан-Удэ состоялись торжественная церемония открытия «Наадан-Сурхарбаан» и красочный парад участников, на котором районы республики представили именитые спортсмены и деятели всех сфер жизни. Также прошли финальные соревнования и награждение абсолютных чемпионов.













- Сурхарбан – наш народный, по-настоящему наш праздник. Ему сегодня 100 лет. Я желаю всем участникам столетних игр победы, лучших достижений. И, конечно, хочу пожелать, чтобы все состязания у нас были только спортивные. Сегодня с нами на стадионе, на спортивных площадках – участники специальной военной операции. Ребята, которые там, на передовой, защищают нашу Родину, защищают наше настоящее, наше будущее, защищают наш народ. Я хочу пожелать, чтобы все мы, в первую очередь, помнили, ценили то, что они делают сейчас. Помнили и ценили в будущем, когда все они вернутся домой. Отдавали должное близким наших бойцов, которые сегодня дома ждут их и переживают. Пусть наш народный праздник Сурхарбан ещё раз станет символом нашего единства, нашей силы. Пусть нашему народу всегда сопутствует Победа! Победа во всех делах, во всех противостояниях! Чтобы наш народ был сильным, счастливым всегда! – заявил Глава Бурятии Алексей Цыденов.

По итогам Сурхарбаана абсолютным чемпионом в бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан» стал Цыбик Максаров (Советский район Улан-Удэ).

В разбивании хребтовой кости «Һээр шаалган» победил Аламжи Дылыков, (Закаменский район).

В стрельбе из традиционного бурятского лука «Сурхарбаан» выиграл Бальжинима Цыремпилов (Закаменский район).

В конных скачках «Мори урилдаан» - Пурбуев Жаргал (Иволгинский район). В национальном троеборье «Эрын гурбан наадан» - Баир Батомункуев (Иволгинский район).



В общекомандном зачете первое место занял Закаменский район, второе место – Иволгинский район, третье место – Селенгинский район.

Напомним, Наадан Сурхарбаан длился два дня, первый день праздника прошел на республиканском ипподроме, второй день – на Центральном стадионе.

Фото: правительство Бурятии