В Бурятии сразятся лучшие сельские спортсмены

В республике с 9 по13 июля пройдут уже 19-е по счету летние сельские игры (возрастное ограничение 6+).

Состязания состоятся в Бичурском районе - Бичура, Малый Куналей, Киреть. Сельчане выявят сильнейших в 13 видах спорта. Среди них футбол, вольная борьба, волейбол, конный спорт, дартс, легкая атлетика и другие.

Футбол будет в этом году не мини, а большим футболом, и матчи запланированы на хороших полях в селах Малом Куналей и Киреть.

По словам организаторов, все объекты уже готовы к соревнованиям. На них соберутся более 1300 спортсменов из 22 муниципалитетов (за исключением Улан-Удэ). Предварительный отбор спортсменов ранее уже прошел. Разместятся участники в пяти школах. Торжественное открытие намечено на 11 июля.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один