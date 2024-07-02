Спорт 02.07.2024 в 17:07

Бурятские спортсмены привезли четыре золота и одно серебро с игр БРИКС

Спортивные игры стран БРИКС прошли с 11 по 24 июня в Казани
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятские спортсмены привезли четыре золота и одно серебро с игр БРИКС

Сегодня прошла пресс-конференция, на которой спортсмены из Бурятии поделились впечатлениями после блестящих выступлений на играх БРИКС в Казани. Бурятские спортсмены привезли четыре золота и одно серебро, сообщили в минспорта Бурятии.

На пресс-конференции присутствовали Анна Леонова (тренер Игорь Марковец) и Валерия Дондупова (тренер Евгений Павлов). Остальные спортсмены сейчас находятся на сборах.



ПОБЕДЫ БУРЯТСКОЙ СБОРНОЙ В БРИКС:

- Баир Батлаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 51 кг по боксу;

- Людмила Воронцова завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 кг по боксу среди женщин;

- Елена Гапешина стала золотым призером в весовой категории до 75 кг по боксу среди женщин;

- Валерия Дондупова принесла золото в весовой категории до 65 кг по женской борьбе;

- Анна Леонова завоевала серебряную медаль по ушу в дисциплине гунь-шу;

Мультиспортивные соревнования БРИКС в этом году собрали более 3 тыс. спортсменов из 97 стран. В играх участвовали юниоры и взрослые

 

Фото: минспорт РБ

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