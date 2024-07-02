Бурятские спортсмены привезли четыре золота и одно серебро с игр БРИКС
Сегодня прошла пресс-конференция, на которой спортсмены из Бурятии поделились впечатлениями после блестящих выступлений на играх БРИКС в Казани. Бурятские спортсмены привезли четыре золота и одно серебро, сообщили в минспорта Бурятии.
На пресс-конференции присутствовали Анна Леонова (тренер Игорь Марковец) и Валерия Дондупова (тренер Евгений Павлов). Остальные спортсмены сейчас находятся на сборах.
ПОБЕДЫ БУРЯТСКОЙ СБОРНОЙ В БРИКС:
- Баир Батлаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 51 кг по боксу;
- Людмила Воронцова завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 кг по боксу среди женщин;
- Елена Гапешина стала золотым призером в весовой категории до 75 кг по боксу среди женщин;
- Валерия Дондупова принесла золото в весовой категории до 65 кг по женской борьбе;
- Анна Леонова завоевала серебряную медаль по ушу в дисциплине гунь-шу;
Мультиспортивные соревнования БРИКС в этом году собрали более 3 тыс. спортсменов из 97 стран. В играх участвовали юниоры и взрослые
Фото: минспорт РБ