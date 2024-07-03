Дзюдоистка из Бурятии завоевала бронзу на VIII Играх «Дети Азии»

Дарья Вторушина, представляющая Бурятию в составе сборной ДФО, завоевала бронзовую медаль на VIII Международных спортивных Играх "Дети Азии"!

- В соревнованиях по дзюдо, в которых участвовали 150 дзюдоистов из 5 регионов России и 9 стран Азии и Европы в возрасте 15-16 лет, Дарья продемонстрировала спортивный характер и завоевала бронзовую медаль в весовой категории свыше 70 кг. Она боролась по круговой системе с соперницами из Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Якутии. Поздравляем Дарью и ее тренера Сергея Байдаева (РСШОР) с заслуженной наградой! - сообщили в минспорта Бурятии.

Напомним, с 26 июня по 7 июля в Якутске проходят VIII Международные спортивные игры «Дети Азии». Юные спортсмены в возрасте до 16 лет соревнуются за 239 комплектов медалей в 24 видах спорта.

Фото: loon.site