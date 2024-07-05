Спорт 05.07.2024 в 09:21

В Бурятии завершился чемпионат Вооруженных сил России по легкоатлетическому кроссу

Победила команда Восточного военного округа
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии завершился чемпионат Вооруженных сил России по легкоатлетическому кроссу

Победой команды Восточного военного округа завершился чемпионат Вооруженных сил РФ по легкоатлетическому кроссу в Республике Бурятия. Участниками соревнований стали около 100 лучших спортсменов Вооруженных сил Российской Федерации в составе 9 сборных команд, среди которых 26 мастеров спорта и один мастер спорта международного класса.

Соревнования проводились на базе спортивных объектов министерства спорта Бурятии на берегу озера Байкал в селе Максимиха Баргузинского района.

- В этом году спортсменам предстояло преодолеть непростую трассу с подъемами, спусками и песком. За право быть первыми, приехали побороться представители Восточного, Московского, Ленинградского, Центрального и Южного военных округов, а также военнослужащие родов и видов войск Вооруженных сил, таких как ВКС, ВМФ, ВДВ, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

По итогам соревнований сборная команда ВВО финишировала с результатом 9 мин. 11 сек., следом за ними пересекли финишную черту спортсмены ВДВ с результатом 9 мин. 13 сек., а закрыли тройку лидеров военнослужащие ЮВО – их результат 9 мин. 26 сек.

В личном первенстве участники должны были пробежать дистанцию в 5 и 10 км. Среди мужчин дистанцию в 5 км с лучшим результатом пробежал рядовой ВВО Артем Король. Среди женщин на дистанции 5 км самой быстрой оказалась рядовой ВДВ Ульяна Андреева. 

Дистанцию в 10 км среди мужчин первым прошел ефрейтор ВКС Денис Чертыков.

   

Фото: пресс-служба Восточного военного округа

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