Спорт 08.07.2024 в 12:49

В Бурятии спортсмены и любители пробегут Марафон «Чистый Байкал»

Соревнования пройдут 10 августа на трассе Улан-Удэ- Курумкан
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии спортсмены и любители пробегут Марафон «Чистый Байкал»

В Бурятии пройдет Марафон «Чистый Байкал» (возрастное ограничение 0+). Забег будет проходить 10 августа с 09.00 до 15.00 на участке трассы Улан-Удэ - Курумкан с 215 по 230 километр.

В марафоне примут участие все категории населения - от детей в возрасте до 10 лет и старше до пожилых людей и участников с ОВЗ. Дети смогут участвовать в беге на короткую дистанцию – 3 километра.

Расписание забегов:

9:00 — Старт забегов на 42,2 км, 21,1 км, 10 км

9:03 — Старт на дистанции 3 км, а также командные соревнования - эстафета ЭКИДЕН 42,195 км, разбитая на 6 этапов:

1 этап – 5 км (женщины)

2 этап – 10 км

3 этап – 5 км

4 этап – 10 км

5 этап – 5 км

6 этап – 7,195 км (мужчины)

В эстафете участвуют команды из 6 человек: 4 мужчины и 2 женщины. Женщины стартуют на 1 этапе, а мужчины завершают на 6 этапе.

10:00 - 12:00 — Награждение победителей и призеров на дистанции 3 км.

18:00 - 21:00 — Награждение победителей и призеров на дистанциях 42,195 км, 21,1 км, 10 км, а также эстафеты ЭКИДЕН 42,195 км. Церемония закрытия.

Регистрация участников на забег открыта на сайте мероприятия: https://baikalrun.com

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: loon.site

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ЗУРХАЙ
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