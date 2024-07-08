Борцы из Бурятии завоевали четыре медали на Чемпионате России по спорту глухих. Чемпионат проходил с 5 по 7 июля в г. Тамбов.

Даба Цырендоржиев стал чемпионом в весовой категории до 61 кг, он завоевал золотую медаль. Иван Максимов завоевал серебро в этой же весовой категории до 61 кг.

Будажап Самбуев завоевал серебро в весовой категории до 57 кг. Сергей Евтюгин также стал серебряным призером в весовой категории до 65 кг.

- Поздравляем борцов и тренерский состав РСАШ с отличными результатами! Гордимся вашими достижениями! - поздравили в минспорта РБ спортсменов из Бурятии.

Фото: минспорт РБ