Спорт 08.07.2024 в 14:58
Борцы из Бурятии завоевали четыре медали на чемпионате России по спорту глухих
Чемпионат прошел в Тамбове с 5 по 7 июля
Борцы из Бурятии завоевали четыре медали на Чемпионате России по спорту глухих. Чемпионат проходил с 5 по 7 июля в г. Тамбов.
Даба Цырендоржиев стал чемпионом в весовой категории до 61 кг, он завоевал золотую медаль. Иван Максимов завоевал серебро в этой же весовой категории до 61 кг.
Будажап Самбуев завоевал серебро в весовой категории до 57 кг. Сергей Евтюгин также стал серебряным призером в весовой категории до 65 кг.
- Поздравляем борцов и тренерский состав РСАШ с отличными результатами! Гордимся вашими достижениями! - поздравили в минспорта РБ спортсменов из Бурятии.
Фото: минспорт РБ