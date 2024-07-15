Спорт 15.07.2024 в 10:03

Бурятские спортсмены завоевали три золота на Чемпионате ДФО по боксу

Соревнования проходили с 10 по 13 июля в Хабаровске
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Бурятские спортсмены завоевали три золота на Чемпионате ДФО по боксу

С 10 по 13 июля в Хабаровске прошел чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу. Бурятские боксеры завоевали на состязаниях три «золота», одно «серебро» и пять «бронз».


Дугар Айсуев стал победителем в возрастной категории 51 кг. Сергей Пахомов завоевал золото в категории 57 кг. Радна Цыбиков стала золотым призером в категории 60 кг.

Альберт Гатауллин взял «серебро» в весовой категории 54 кг. И остальные ребята из Бурятии Сергей Машкиев (51 кг), Виталий Какубава (51 кг), Дмитрий Бадмаев (54 кг), Аюр Самсонов (60 кг), Тимур Аригунов (67 кг) стали бронзовыми призерами.

- Наши спортсмены завоевали три золотых, одну серебряную и пять бронзовых медалей. Поздравляем ребят с высокими спортивными результатами, тренеров Доржо Шаргакшанова, Алексея Сенотрусова, Доржо Галсанова, Виталия Цыремпилова, Буда Жимбеева, Тихона Забанова и Бато-Мунко Ванкеева, а также РСШОР и СШОР№11, БГСХА, СК «Номто»! – сообщили в минспорта Бурятии

Обладатели золотых медалей Айсуев, Пахомов и Цыбиков получили путевки на чемпионат России-2024, который состоится в октябре в Иркутске. Все они, наряду с Машкиевым и Гатауллиным, являются воспитанниками спортивного клуба «Номто».

 

Фото: минспорта РБ

 

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бокс ДФО Бурятия

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