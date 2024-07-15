Спорт 15.07.2024 в 12:06

В Бичуре пройдет VIII Республиканская летняя спартакиада пенсионеров

На нее соберется около 400 спортсменов -пенсионеров
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бичуре пройдет VIII Республиканская летняя спартакиада пенсионеров

С 18 по 20 июля 2024 года в с. Бичура состоится VIII Республиканская летняя Спартакиада пенсионеров Республики Бурятия (возрастное ограничение 18+). Соревнования проводятся один раз в два года.

В спартакиаде примет участие порядка 400 спортсменов старшего возраста.

- Заявлены на участие 23 сборные команды ветеранов районов Республики Бурятия по одной команде от каждого района. В программе спартакиады - 8 видов спорта: волейбол, шахматы, пулевая стрельба, настольный теннис, дартс, стрельба из лука, легкая атлетика, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Напомним, массовые соревнования среди спортсменов старшего возраста прошли в с. Кижинга в 2022 году. Тогда первое место завоевала сборная команда г. Улан-Удэ, получив сертификат на 125 тысяч рублей за общекомандное место.

Спартакиада среди пенсионеров проводится в рамках президентского национального проекта «Демография».

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: минсоцзащиты РБ

 

Все новости

Число лесных пожаров в Бурятии резко выросло
15.07.2024 в 12:25
В Бичуре пройдет VIII Республиканская летняя спартакиада пенсионеров
15.07.2024 в 12:06
В Бурятии ждут очередной скачок цен на боргойскую баранину
15.07.2024 в 11:59
С 15 июля во всех районах города отключат горячую воду
15.07.2024 в 11:54
В Бурятии участник спецоперации устроил сюрприз родственникам
15.07.2024 в 11:40
В Бурятии с работника аптеки незаконно взыскали недостачу
15.07.2024 в 11:27
Улан-удэнцы могут лишиться своих домов и квартир
15.07.2024 в 11:26
В Улан-Удэ оштрафовали директора управляшки одной из новостроек
15.07.2024 в 11:08
В Бурятии у сельчанина забрали мотоцикл, на котором он ездил пьяным
15.07.2024 в 10:56
Жителя Улан-Удэ будут судить за осквернение бюста героя и подготовку к диверсии
15.07.2024 в 10:49
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
Бурятские спортсмены завоевали три золота на Чемпионате ДФО по боксу
Соревнования проходили с 10 по 13 июля в Хабаровске
15.07.2024 в 10:03
Бурятские лучники завоевали множество наград на чемпионате России
Чемпионат собрал 237 спортсменов из 24 регионов страны
11.07.2024 в 12:36
Борцы из Бурятии завоевали четыре медали на чемпионате России по спорту глухих
Чемпионат прошел в Тамбове с 5 по 7 июля
08.07.2024 в 14:58
В Бурятии спортсмены и любители пробегут Марафон «Чистый Байкал»
Соревнования пройдут 10 августа на трассе Улан-Удэ- Курумкан
08.07.2024 в 12:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru