В Бичуре пройдет VIII Республиканская летняя спартакиада пенсионеров

С 18 по 20 июля 2024 года в с. Бичура состоится VIII Республиканская летняя Спартакиада пенсионеров Республики Бурятия (возрастное ограничение 18+). Соревнования проводятся один раз в два года.

В спартакиаде примет участие порядка 400 спортсменов старшего возраста.

- Заявлены на участие 23 сборные команды ветеранов районов Республики Бурятия по одной команде от каждого района. В программе спартакиады - 8 видов спорта: волейбол, шахматы, пулевая стрельба, настольный теннис, дартс, стрельба из лука, легкая атлетика, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Напомним, массовые соревнования среди спортсменов старшего возраста прошли в с. Кижинга в 2022 году. Тогда первое место завоевала сборная команда г. Улан-Удэ, получив сертификат на 125 тысяч рублей за общекомандное место.

Спартакиада среди пенсионеров проводится в рамках президентского национального проекта «Демография».

Возрастное ограничение 18+

Фото: минсоцзащиты РБ