Спорт 15.07.2024 в 13:03

Участников марафона в Бурятии обеспечат искусственным дождем

В республике состоится пятый марафон «Чистый Байкал»
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Текст: Петр Санжиев
Участников марафона в Бурятии обеспечат искусственным дождем

10 августа на берегу Байкала пройдет традиционный международный марафон «Чистый Байкал» (возрастное ограничение 0+). В его программа будет марафон, полумарафон, забег на 10 км и на 3 км. Старт назначен на 9 часов утра. Ради спортивного мероприятия силовики перекроют трассу в Баргузинский район - с 8 до 15 часов. Для участия в забеге может зарегистрироваться любой желающий, кому позволит состояние здоровья.

Среди зарубежных участников ожидается немало представителей КНР. Также приедут бегуны из Монголии.

По словам организаторов, выдача номеров участникам пройдет 8 августа в ТЦ «Форум» (г. Улан-Удэ) и 9 августа в селе Максимиха (комплекс "Байкал-парк"). Цена регистрации на забеги составляет 3 тыс. рублей. А призовой фонд будет 1,6 млн рублей. Ожидается до 2 тыс. бегунов.

Сейчас уже есть более 500 заявок, но основное число участников, как говорит опыт проведения, подает заявления в последние десять дней перед марафоном.

Марафонная дистанция намечена в два круга. Для бегунов устроят искусственный дождь - в некоторых местах будут разбрызгивать воду., чтобы порадовать бегущих. Также спортсменов порадуют пять точек, на которых они смогут быстро перехватить воды, напитка или какого-нибудь освежающего фрукта. Организаторы обещают «солдатскую кашу» и другое питание, так что всем будет удобно - и бегунам, и собравшимся болельщикам.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: loon.site

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марафон Байкал

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