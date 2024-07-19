Спорт 19.07.2024 в 10:07

В Бурятию на Межрегиональный турнир по футболу приедут известные тренеры

Они проведут серию уникальных мастер классов для юных участников турнира и их родителей
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятию на Межрегиональный турнир по футболу приедут известные тренеры

С 16 по 18 августа на Центральном стадионе в г. Улан-Удэ (ул. Кирова, 1) стартует первый межрегиональный турнир по футболу на Кубок Центра ядерной медицины (возрастное ограничение 6+).

- На поле выйдут юные футболисты 2013 года рождения (11 лет), представляющие команды из Сибири и Дальнего Востока. Также в рамках турнира пройдут уникальные мастер-классы от известных российских тренеров, - сообщили в минспорта РБ.

Профессионалы футбола поделятся своим опытом, знаниями и секретами успеха с участниками турнира, тренерами и родителями. Мастер-классы охватят все аспекты футбольной игры: от тактики и техники до физической подготовки и ментальной настройки.

Пройдут такие мастер-классы как (возрастное ограничение 6+):

- Мастер-класс для тренеров «Современные методики в футболе. Основы технической подготовки» Тарханов А.Ф.;

- Мастер-класс «Обучение юных футболистов в условиях, приближенных к реальности игры. Анализ практического тренировочного занятия, рекомендации» Визе В.А.;

- Мастер-класс «Развитие свойств внимания и быстроты мышления в тренировочном процессе. Подвижные игры и упражнения для развития внимания футболиста» Визе В.А.;

- Мастер-класс для родителей «Как вырастить чемпиона?» Тарханов А.Ф., Визе В.А.;

Также 19 августа на Центральном стадионе пройдет открытая тренировка для ФК «Бурятия», которую проведет Александр Тарханов (возрастное ограничение 6+).

Для справки:

Александр Тарханов - советский футболист, полузащитник и нападающий, игрок сборной СССР. Стал мастером спорта СССР в 1978 году. После завершения игровой карьеры - футбольный тренер. Заслуженный тренер России (1991), футбольный эксперт и комментатор. 

Вадим Визе - тренер по футболу, спортивный психолог. Играл в командах 2-й лиги: «Торпедо» Рубцовск, «СКА» Новосибирск, 1-й лиги СССР: «Иртыш» Омск 1984 г. Был тренером команды «Звезда» Рубцовск в 1994-2008 гг., молодёжной сборной города в 2010-2011 гг. Тренер по психологической подготовке в Академии «Спартак» Москва по футболу имени Ф. Ф. Черенкова, 2012-2017 г.

Возрастное ограничение 6+

Вход свободный.

По вопросам участия команд в турнире обращайтесь по телефону: 8(902)161-79-14

 

Фото: Номер один

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